У 10 хасидів в Україні знайшли коронавірус, – мер Умані

У десяти хасидів, які прибули з паломництвом до Умані, тест на коронавірус COVID-19 виявився позитивним.
Разом з тим, четверо з них при повторному тестуванні отримали негативний результат. Про це розповів мер Умані Олександр Цебрій в ефірі телеканалу ZIK.
"На сьогодні, за інформацією Міністерства внутрішніх справ і Міграційної служби, на території міста перебувають 2,5 тис. паломників-хасидів. Ми провели ПЛР-тестування за кошти самих паломників і виявили 10 COVID-позитивних паломників. З них четверо повторно були відтестовані, і тест у них негативний – це говорить про те, що вони вважаються здоровими. А шість – COVID-позитивних", – зазначив глава міста.
Крім цього, Цебрій розповів, що хворі перебувають в готелі, який виділили брацлавські хасиди під заклад, де будуть жити COVID-позитивні паломники з легкою формою хвороби. Тих людей, у яких буде виявлена середня або важка ступінь перебігу хвороби, госпіталізуватимуть в інфекційне відділення міської лікарні.
За словами мера Умані, на COVID-19 вже протестували близько 400 хасидів. У той же час він зазначив, що точна кількість хасидів в місті йому невідомо.
"Я не можу сказати, скільки їх точно, їх ніхто не рахував. У мене точної цифри немає. Ніхто не перераховував, скільки їх перебуває на території міста. Я керуюся такими статистиками, які мені дала міграційна служба", – зазначив Цебрій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.
На український кордон з Білоруссю тим часом прибули близько 1,5 тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся очільник ДПСУ Сергій Дейнеко і закликав поважати закони і правила України.
Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон з Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіціі, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Крім того, Україна була змушена обмежити рух на пункті пропуску "Нові Яриловичі", де хасиди зайняли проїжджу частину.
Також для забезпечення порядку прикордонники перекрили дорогу військовою технікою.
Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, а також МЗС Ізраїлю виступили за пропуск Україною паломників-хасидів.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал