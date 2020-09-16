У 10 хасидів в Україні знайшли коронавірус, – мер Умані

У десяти хасидів, які прибули з паломництвом до Умані, тест на коронавірус COVID-19 виявився позитивним.

Разом з тим, четверо з них при повторному тестуванні отримали негативний результат. Про це розповів мер Умані Олександр Цебрій в ефірі телеканалу ZIK.

"На сьогодні, за інформацією Міністерства внутрішніх справ і Міграційної служби, на території міста перебувають 2,5 тис. паломників-хасидів. Ми провели ПЛР-тестування за кошти самих паломників і виявили 10 COVID-позитивних паломників. З них четверо повторно були відтестовані, і тест у них негативний – це говорить про те, що вони вважаються здоровими. А шість – COVID-позитивних", – зазначив глава міста.

Крім цього, Цебрій розповів, що хворі перебувають в готелі, який виділили брацлавські хасиди під заклад, де будуть жити COVID-позитивні паломники з легкою формою хвороби. Тих людей, у яких буде виявлена середня або важка ступінь перебігу хвороби, госпіталізуватимуть в інфекційне відділення міської лікарні.

За словами мера Умані, на COVID-19 вже протестували близько 400 хасидів. У той же час він зазначив, що точна кількість хасидів в місті йому невідомо.

"Я не можу сказати, скільки їх точно, їх ніхто не рахував. У мене точної цифри немає. Ніхто не перераховував, скільки їх перебуває на території міста. Я керуюся такими статистиками, які мені дала міграційна служба", – зазначив Цебрій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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