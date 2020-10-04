Тяжких хворих на COVID-19 стало більше в Києві, реанімація перевантажена, – лікарка
Реанімаційне відділення лікарні №4 Києва перевантажене
В медзакладі майже не залишилося вільних «кисневих» ліжок
Стан хворих на коронавірус, що звертаються по допомогу, значно гірший, ніж був кілька місяців тому
Більша частина хворих на коронавірус, що звертаються по медичну допомогу до Київської клінічної лікарні №4, мають потребу в кисні.
Про це в бліцінтервю OBOZREVATEL розповіла директорка (головлікарка) медзакладу Тетяна Мостепан. "Зараз хворі набагато тяжчі, ніж раніше. Їх абсолютно неможливо порівняти з тими хворими, які були ще в липні. З початку серпня до нас госпіталізовано 80% хворих вже із дихальною недостатністю", – повідомила вона.
Як пояснила лікарка, для хворих на COVID-19 передбачені спеціальні "кисневі" ліжка, до яких підведено кисень. Якщо стан хворого дозволяє, він отримує кисневу допомогу через дихання в масці. Якщо ситуація більш складна, пацієнта підключають до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) для неінвазійної вентиляції легень. Якщо і це не дає ефекту, хворому роблять інтубацію і примусову вентиляцію легень.
Мостепан додала, що в реанімаційному відділенні лікарні перебуває близько 20 пацієнтів, це відділення працює в нестандартному режимі, кисневі ліжка фактично всі зайняті.
Повну версію бліцінтерв’ю з Тетяною Мостепан читайте на OBOZREVATEL.
Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через стрімке зростання госпіталізацій з COVID-19 в Україні невдовзі може початися колапс у лікарнях для пацієнтів з цією хворобою.