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"Тягне на кримінал": в Україні пообіцяли "втішну" зустріч Бойку та Медведчуку після Москви

6.2тЧитати матеріал російською

В Україні різко відреагували на візит голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його однопартійця, кандидата в президенти Юрія Бойка до Москви.

На зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером, українські політики висловили повну готовність і далі вести переговори з Кремлем, передають українські ЗМІ.

Відносини з Москвою Медведчук і Бойко пообіцяли поліпшити і піти шляхом, який дозволить "прибрати взаємні обмеження, санкції і забезпечити нормальний товарообіг".

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"Тягне на кримінал": в Україні пообіцяли "втішну" зустріч Бойку та Медведчуку після Москви

Ukranews.com

На своїй сторінці в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов і зовсім назвав промову політиків "покаянням".

"Картина, яку ви описали, безрадісна, але цілком точна і є наслідком тієї політики, яку проводить українська влада", – процитував Смирнов.

В Україні розтлумачили справжні цілі Медведчука і Бойка.

"Вони продемонстрували проросійському електорату на практиці, що вони - дійсно єдині, хто має "доступ до тіла", має ресурси для прямого діалогу з Кремлем", – пояснив український політтехнолог Олексій Голобуцький.

Відзначив він і важливий нюанс на зустрічі – краватки одягли все, крім Медведчука. "Хороший спосіб показати, від кого насправді все залежить. Політиків багато - кум у Путіна один", – відреагував Голобуцький.

"Тягне на кримінал": в Україні пообіцяли "втішну" зустріч Бойку та Медведчуку після Москви
"Тягне на кримінал": в Україні пообіцяли "втішну" зустріч Бойку та Медведчуку після Москви

"Логічно, що на наступній зустрічі українські політики повинні вже стояти на колінах перед кріслами росіян. А десь перед самим днем голосування - Медведєв просто сидіти прямо на їхніх спинах", – написав політтехног, розтлумачивши, що українські політики не соромлячись говорили про те, що в Україні можуть віддати країні-агресор.

"Бойко в Москві. До цього заявив, що готовий до співпраці, формування коаліції з Тимошенко і "Батькивщіною". Раніше про підтримку Тимошенко заявив Тарута, в програмі якого офіційно записано позаблоковий статус України. Все таємне стає явним", – прокоментувала в Facebook віце -спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Відреагував і заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Коротко про головне: в Москві відбулося розширене засідання політради платформи "За життя". P. s. А Міллер - жлоб. Заради "ватного" електорату міг би пообіцяти знижку і по-більше", – написав він.

Зробив висновок з візиту Бойко і Медведчука в тил агресора і блогер Станіслав Цикаловський: "Було і раніше зрозуміло, але зараз просто оформили офіційно".

"Як Партію регіонів не назви, вона все одно залишиться Партією регіонів. Товариші вирішили наступити на граблі і замовили собі квитки в один кінець, в Ростов", – відреагував у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

"Команда Бойка-Медведчука вже визнала анексію Криму і "громадянську війну" на Донбасі. У Кремлі зроблять з цього тільки один висновок: якщо зхавали захоплення 7% українських територій, можна рухатися далі, в глиб України", – зазначив він.

"А чи не є це зрадою національних пріоритетів, із можливим нанесенням країні величезного збитку, і роботою в інтересах агресора і окупанта?" – прокоментував в Twitter блогер Vitauskas.

"Ганьба за гешефт на крові українців", – написали на сторінці SobiNews.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бойко заявив про можливу коаліцію з народним депутатом, лідером БЮТ Юлією Тимошенко.

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Особи
Юрій БойкоВіктор Медведчук
Місце
Україна
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
делать это придется ,рано или поздно,раньше лучше.
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Бачурский Роман
Бачурский Роман
Медведчук и Бойко давно должны сидеть в тюрьме за коллаборационизм и предательство национальных интересов Украины, считаю что все это происходит при полном попустительстве президента Порошенко как главнокомандующего который напрямую сотрудничает с Медведчуком и через него ведет переговоры с кремлевской ОПГ
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
а кто пообещал то? политтехнолог? полюбому поехали с подачи пороха
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