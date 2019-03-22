"Тягне на кримінал": в Україні пообіцяли "втішну" зустріч Бойку та Медведчуку після Москви

В Україні різко відреагували на візит голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його однопартійця, кандидата в президенти Юрія Бойка до Москви.

На зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером, українські політики висловили повну готовність і далі вести переговори з Кремлем, передають українські ЗМІ.

Відносини з Москвою Медведчук і Бойко пообіцяли поліпшити і піти шляхом, який дозволить "прибрати взаємні обмеження, санкції і забезпечити нормальний товарообіг".

Ukranews.com

На своїй сторінці в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов і зовсім назвав промову політиків "покаянням".

"Картина, яку ви описали, безрадісна, але цілком точна і є наслідком тієї політики, яку проводить українська влада", – процитував Смирнов.

"Картина, которую вы описали, безрадостная, но вполне точная и является следствием той политики, которую проводят украинские власти": Кандидат в президенты Украины Бойко и Медведчук приехали в Москву договариваться о новом газовом контракте. Оба произнесли покаянную речь pic.twitter.com/bYbbb6aL5h — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 марта 2019 г.

В Україні розтлумачили справжні цілі Медведчука і Бойка.

"Вони продемонстрували проросійському електорату на практиці, що вони - дійсно єдині, хто має "доступ до тіла", має ресурси для прямого діалогу з Кремлем", – пояснив український політтехнолог Олексій Голобуцький.

Відзначив він і важливий нюанс на зустрічі – краватки одягли все, крім Медведчука. "Хороший спосіб показати, від кого насправді все залежить. Політиків багато - кум у Путіна один", – відреагував Голобуцький.

"Логічно, що на наступній зустрічі українські політики повинні вже стояти на колінах перед кріслами росіян. А десь перед самим днем голосування - Медведєв просто сидіти прямо на їхніх спинах", – написав політтехног, розтлумачивши, що українські політики не соромлячись говорили про те, що в Україні можуть віддати країні-агресор.

"Бойко в Москві. До цього заявив, що готовий до співпраці, формування коаліції з Тимошенко і "Батькивщіною". Раніше про підтримку Тимошенко заявив Тарута, в програмі якого офіційно записано позаблоковий статус України. Все таємне стає явним", – прокоментувала в Facebook віце -спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Відреагував і заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Коротко про головне: в Москві відбулося розширене засідання політради платформи "За життя". P. s. А Міллер - жлоб. Заради "ватного" електорату міг би пообіцяти знижку і по-більше", – написав він.

Зробив висновок з візиту Бойко і Медведчука в тил агресора і блогер Станіслав Цикаловський: "Було і раніше зрозуміло, але зараз просто оформили офіційно".

"Як Партію регіонів не назви, вона все одно залишиться Партією регіонів. Товариші вирішили наступити на граблі і замовили собі квитки в один кінець, в Ростов", – відреагував у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

"Команда Бойка-Медведчука вже визнала анексію Криму і "громадянську війну" на Донбасі. У Кремлі зроблять з цього тільки один висновок: якщо зхавали захоплення 7% українських територій, можна рухатися далі, в глиб України", – зазначив він.

"А чи не є це зрадою національних пріоритетів, із можливим нанесенням країні величезного збитку, і роботою в інтересах агресора і окупанта?" – прокоментував в Twitter блогер Vitauskas.

Бойко і Медведчук з'їздили в Злочинну Федерацію на '' газові переговори "з Медведєвим і Міллером.



А чи не є це зрадою національних пріоритетів, з можливим нанесенням країні величезного збитку, і роботою в інтересах агресора і окупанта? https://t.co/oxRymopiBv pic.twitter.com/66LjGVDxlr - Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 22 березня 2019 р

"Ганьба за гешефт на крові українців", – написали на сторінці SobiNews.

Трансляцію зустрічі вели підконтрольні Медведчуку телеканали "112 Україна" і NewsOne.



Сподіваємося, що тепер всім стане зрозуміло, хто найбільш проросійський кандидат в президенти. https://t.co/V8dPx68DzO - Лівий Берег LB.ua (@lb_ua) 22 березня 2019 р

Позорище за гешефт на крові українців https://t.co/KfqhVrWLWj - SobiNews (@SobiNewsCom) 22 березня 2019 р

Ппц!

Медведчук з Бойко зустрілися в Москві з Медведєвим і Міллером: запропонували кардинальне рішення по ГТС України https://t.co/TaBuqkp1fF і переговори щодо укладення прямого контракту на поставку російського газу в Україну

"Один" не в курсах⁉

Чи не санкціоніровал😡 pic.twitter.com/mfnX6cQNTW - Життя в Резервації (@CleanAuthoritie) 22 березня 2019 р

Судячи з усього Бойко і Медведчук, оцінивши що їх шанси на виборах прагнуть до нуля, намагаються спровокувати політичну кризу. - Alexander Surkov (@SurkovUa) 22 березня 2019 р

Тут до речі схоже на кримінальну справу. Бойко і Медведчук не мають ніяких повноважень - slog (@bezdna_info) 22 березня 2019 р

Медведчук і Бойко сидять в Москві замість того щоб сидіти в тюрмі pic.twitter.com/oKowuidtWi - Хуаніто (@Petlurivetc) 22 березня 2019 р

Медведчук і Бойко все роблять заради людей і я цих людей знаю: Путін, Медведєв, Міллер, Рабинович і т.д! - Справжній Арієць (@santariska) 22 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бойко заявив про можливу коаліцію з народним депутатом, лідером БЮТ Юлією Тимошенко.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся