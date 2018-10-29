МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Тут мені і Київ, і Афон'': у РПЦ назвали головний ''біль'' після розриву з Константинополем

8.8тЧитати матеріал російською

Після повного припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом у РПЦ заявили, що відвідування монастирів Афона - особистий вибір людини.

Про це в інтерв'ю "КП" розповів офіційний спікер РПЦ Володимир Легойда. Однак, він натякнув, що робити цього не варто. Так, спікер наголосив, що "Афон повинен бути у вас у серці".

"Я знаю, як багато хто любить Афон. Але чому б нам не згадати слова улюбленого російського святого, преподобного Серафима Саровського, який говорив: тут мені і Київ, і Афон, і Свята Земля", - сказав Легойда.

Новини
''Москва готується до вторгнення'': Філарет озвучив плани Кремля щодо Томосу

Після цього він заявив, що на цей час найбільша проблема - це "доля мільйонів вірян в Україні". "Ось що є предметом нашої першочергової турботи і болі, а не можливість або неможливість паломництва", - додав Легойда.

Він уточнив, що сповідатися, причащатися і хрестити дітей у храмах Константинопольського патріархату вірянам РПЦ (як і УПЦ МП) тепер офіційно забороняється.

Відзначимо, керівництво РПЦ заборонило своїм парафіянам відвідувати багато храмів і здійснювати там таїнства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський Патріархат 11 жовтня ухвалив рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкві. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема, зняття анафеми з патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

15 жовтня в Мінську пройшло засідання Синоду Російської православної церкви, на якому було ухвалено рішення про повне припинення євхаристійного спілкування РПЦ із Константинопольським патріархатом.

Білоруська православна церква слідом за РПЦ оголосила про розрив із Константинополем.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Росія
Об'єкти
РПЦКонстантинопольський патріархатУПЦ МПцерковний конфліктєдина церква
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
46
46
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галицький Данило
Галицький Данило
Ну и в чём проблема? Если здесь мне и Киев, и Афон, и святая земля. Так сиди на своих мокшанских болотах и шамань вместе Кырылом. За миллионы верующих Украины он беспокоится, а может за миллионы бабла которых недосчитаются попы мокшанской секты, а ФСБ своих ячеек. Ну а айфон должен быть у каждого в сердце, эт точно подметил, Дима Айфончик может подтвердить, вы только держитесь там, хорошего настроения, а миллионы бабла тю-тю.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Київський Євген
Київський Євген
Пупкин Сережа, придурок, если уж говорить о Филарете, то это КГБ, а отнюдь не фсб, ущербный
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Галицький Данило, кто о чем, а вшивый о бане. А про ФСБ лучше у Денисенко поинтересоваться))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
На фоне pезкого pоста недовольства населения из за повышения таpифов и уpовня жизни власти важно напомнить о веpе человека и москальских попах.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
6
2 из 4 ответов | показать все
Київський Євген
Київський Євген
Цимельман Филя, плохо методичку отрабатываеш, пока никакого повышения тарифов нет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Голованов Сергей, статью не осилил?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги