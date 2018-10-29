''Тут мені і Київ, і Афон'': у РПЦ назвали головний ''біль'' після розриву з Константинополем

Після повного припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом у РПЦ заявили, що відвідування монастирів Афона - особистий вибір людини.

Про це в інтерв'ю "КП" розповів офіційний спікер РПЦ Володимир Легойда. Однак, він натякнув, що робити цього не варто. Так, спікер наголосив, що "Афон повинен бути у вас у серці".

"Я знаю, як багато хто любить Афон. Але чому б нам не згадати слова улюбленого російського святого, преподобного Серафима Саровського, який говорив: тут мені і Київ, і Афон, і Свята Земля", - сказав Легойда.

Після цього він заявив, що на цей час найбільша проблема - це "доля мільйонів вірян в Україні". "Ось що є предметом нашої першочергової турботи і болі, а не можливість або неможливість паломництва", - додав Легойда.

Він уточнив, що сповідатися, причащатися і хрестити дітей у храмах Константинопольського патріархату вірянам РПЦ (як і УПЦ МП) тепер офіційно забороняється.

Відзначимо, керівництво РПЦ заборонило своїм парафіянам відвідувати багато храмів і здійснювати там таїнства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський Патріархат 11 жовтня ухвалив рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкві. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема, зняття анафеми з патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

15 жовтня в Мінську пройшло засідання Синоду Російської православної церкви, на якому було ухвалено рішення про повне припинення євхаристійного спілкування РПЦ із Константинопольським патріархатом.

Білоруська православна церква слідом за РПЦ оголосила про розрив із Константинополем.