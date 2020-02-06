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7 лютого • оновлено в 09:31
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"Тут фільм жахів, а у них 2 млн!" Довкола відділення "Укрпошти" на Прикарпатті розгорівся скандал: виправдання обурило

13т
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У мережі показали відділення "Укрпошти" на Івано-Франківщині, яке розміщене в старому будинку на межі обвалення.

Знімки з села Нижнів Тлумацького району опублікували на сторінці "Наше Прикарпаття" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Укрпошта" – здатна здивувати! Той випадок, коли зарплата у керівника – 2 млн на місяць. А чинне (!) відділення виглядає так!" – написали під фото.

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"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

Facebook Наше Прикарпаття

"Як після війни": "Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

Facebook Наше Прикарпаття

Поштовий оператор відреагував на пост і виправдався в коментарях.

"Як правило, більшість поштових відділень надаються нам в оренду і є власністю місцевих рад. Поліпшення стану відділення є двостороннім питанням, залежить як від його власника, так і від нас. Тобто, в основному, стан будівлі та ремонт у ній певною мірою залежить безпосередньо від його власника. Зі свого боку, ми модернізуємо відділення в порядку і черги, і в умовах обмеженого бюджету, в рамках наявних можливостей", – видали в "Укрпошті".

"Як після війни": "Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті
"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

Facebook Наше Прикарпаття

Користувачі відповіли хвилею обурених коментарів. "Це треш, люди, починайте прокидатися, як можна працювати в таких умовах?", "Як після війни", "Як фільм жахів", "Який жах і ганьба", "Як у сорок шостому", – написали українці.

"Як після війни": "Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті
"Як після війни": "Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті
"Як після війни": "Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті
"Як після війни": "Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті
"Як після війни": "Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Укрпошта
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Коментарі
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Manfred Anry
Manfred Anry
Колишній керівник УЗ -поляк Войцех Бальчун мав теж маленьку зарплату в1 млн .грн. і хоббі -бігати по потягах з балалайкою
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
И так начиная с экономики и людьми гнилыми кончая сартирами , а нет один сартир Виталик сделал показательный на весь усра-инский гадюшник
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6
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это сущность рагулей свиномовных.
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