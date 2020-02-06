"Тут фільм жахів, а у них 2 млн!" Довкола відділення "Укрпошти" на Прикарпатті розгорівся скандал: виправдання обурило

У мережі показали відділення "Укрпошти" на Івано-Франківщині, яке розміщене в старому будинку на межі обвалення.

Знімки з села Нижнів Тлумацького району опублікували на сторінці "Наше Прикарпаття" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Укрпошта" – здатна здивувати! Той випадок, коли зарплата у керівника – 2 млн на місяць. А чинне (!) відділення виглядає так!" – написали під фото.

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті Facebook Наше Прикарпаття

Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті Facebook Наше Прикарпаття

Поштовий оператор відреагував на пост і виправдався в коментарях.

"Як правило, більшість поштових відділень надаються нам в оренду і є власністю місцевих рад. Поліпшення стану відділення є двостороннім питанням, залежить як від його власника, так і від нас. Тобто, в основному, стан будівлі та ремонт у ній певною мірою залежить безпосередньо від його власника. Зі свого боку, ми модернізуємо відділення в порядку і черги, і в умовах обмеженого бюджету, в рамках наявних можливостей", – видали в "Укрпошті".

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті Facebook Наше Прикарпаття

"Укрпошта" жахнула відділенням на Прикарпатті Facebook Наше Прикарпаття

Користувачі відповіли хвилею обурених коментарів. "Це треш, люди, починайте прокидатися, як можна працювати в таких умовах?", "Як після війни", "Як фільм жахів", "Який жах і ганьба", "Як у сорок шостому", – написали українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше перша секретарка Національної спілки журналістів Ліна Кущ повідомила, що глава "Укрпошти" Ігор Смілянський буде заробляти в 2020 році майже 1,9 млн гривень на місяць.

Відзначимо, що в 2018 році зарплата Смілянського становила майже 572 тис. грн щомісяця, в 2019-му – близько 1,4 млн грн.

Українців розлютила ця інформація.

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