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Туристи вимерли? В мережі показали розпал курортного сезону в Криму

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У мережі показали пляжі курортного міста Коктебель в анексованому Криму, які стоять порожні, незважаючи на початок сезону відпочинку.

Підтверджуючі фото опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Коктебель. У Криму 5 вихідних. Кримчани курсують, але...", – написала вона.

Новини
"Котів більше, ніж туристів!" Опубліковані фото пляжів Криму
Туристи вимерли? В мережі показали розпал курортного сезону в Криму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Туристи вимерли? В мережі показали розпал курортного сезону в Криму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Туристи вимерли? В мережі показали розпал курортного сезону в Криму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Туристи вимерли? В мережі показали розпал курортного сезону в Криму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Користувачі приєдналися до обговорення. "Та це ж ще не сезон! Тільки іноді промайне хтось і все", – зіронізували в коментарях.

Туристи вимерли? В мережі показали розпал курортного сезону в Криму

Показала блогер також і занедбаний пляж у Ялті, де на передньому плані зображені іржаві конструкції. "Через величезний потік туристів не видно краси пляжів?" – відреагували в коментарях.

Туристи вимерли? В мережі показали розпал курортного сезону в Криму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Туристи вимерли? В мережі показали розпал курортного сезону в Криму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Туристи вимерли? В мережі показали розпал курортного сезону в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму визнали, що курортний сезон після анексії півострова з кожним роком приносить усе менше прибутку.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
КримНовини Криму
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Свинопасам сколько хавна в свидомый рот не положи, все сожрут!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Опять какие то помойки и стройки понаснимал(а),похоже на отчеты бомжары,никуда видно в приличные места не пускают,что и не удивительно,с фотика поливает в век интернета,ну да шароварным сойдет.
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de lik
de lik
Хахлам пора бы уже забыть о Крыме: все таки чужая территория
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