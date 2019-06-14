Туристи вимерли? В мережі показали розпал курортного сезону в Криму

У мережі показали пляжі курортного міста Коктебель в анексованому Криму, які стоять порожні, незважаючи на початок сезону відпочинку.
Підтверджуючі фото опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Коктебель. У Криму 5 вихідних. Кримчани курсують, але...", – написала вона.
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Користувачі приєдналися до обговорення. "Та це ж ще не сезон! Тільки іноді промайне хтось і все", – зіронізували в коментарях.
Показала блогер також і занедбаний пляж у Ялті, де на передньому плані зображені іржаві конструкції. "Через величезний потік туристів не видно краси пляжів?" – відреагували в коментарях.
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Коктебель- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 14 червня 2019 р
У Криму 5 вихідних
кримчани курсують
але ... pic.twitter.com/Zbq2wOVM2d
Ялта- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 14 червня 2019 р
"Донбас" pic.twitter.com/02HqH3PA0N
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму визнали, що курортний сезон після анексії півострова з кожним роком приносить усе менше прибутку.
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