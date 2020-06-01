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1 червня • оновлено в 18:22
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Туреччина відкриє кордони для українських туристів: названа дата

1.6т
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З 1 липня Україна і Туреччина відновлять туристичні поїздки.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на коментар прес-служби МЗС. Про таке рішення стало відомо після розмови глав зовнішньополітичних відомств двох країн – Дмитра Кулеби і Мевлюта Чавушоглу.

Так, вони узгодили відновлення туристичних подорожей і обговорили ключові заходи високого рівня, які планується провести після поліпшення епідемічної ситуації.

1 червня Туреччина відкриє кордони для українських туристів

1 червня Туреччина відкриє кордони для українських туристів

"Глава МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів і відновити регулярні пасажирські перевезення з України з 1 липня поточного року", – йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина створить всі умови для безпечного відпочинку українців на їхніх курортах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іспанія почне приймати іноземних туристів в кінці липня.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Карантин в Україні
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Теги
туризм карантин
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