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14 вересня • оновлено в 08:15
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/ Суспільство

"Тупиці і бидло": в "ДНР" розповіли про жорсткі розбірки серед найманців

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Генерал збройних сил Росії на прізвище Федоров, який недавно приїхав на окупований Донбас в якості одного з кураторів, влаштував жорсткі розбірки серед найманців "ЛДНР" через їхні обстріли українських позицій.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, це викликало цілу істерику в лавах терористів, про що один з них написав в закритому телеграм-каналі.

Скрін-шот

Скрін-шот

"Генерал Федоров, позивний Фокусник, відкрито заявив найманцям "ДНР", що у нього в ЗСУ є однокашник, який скаржиться, що ті постійно провокують українських військовослужбовців. Ця заява викликала істерику в лавах терористів. Виходить, генерал більше вірить українському товаришеві по службі, ніж їм. І взагалі російські генерали викликають у них справжню ненависть і злобу, адже ті відносяться до найманців, як до покидьків, повних тупиць і бидла", – підкреслив блогер.

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

Таким чином, за його словами, в "ДНР" вже не приховують ні військової допомоги Росії, ні присутність російських генералів або офіцерів.

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"Терористи хотіли б активізації війни, тільки кому це потрібно? Російські паспорти видають,"народна влада ДНР" крутить бізнес, всіх все влаштовує. Незадоволені лише патріоти рускої весни. Тільки кому цікава їхня думка", – поцікавився блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вважає "ідеальним варіантом" входження окремих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії на правах федеративного (федерального) округу.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу війна Новини Росії
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Пушилину русский хер в жопу.
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Блохерц откуда это знать? Лично выдуманный генерал ему отчитался)?
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
СМЕРТЬ РУССКО-ФАШИСТСКИМ ОКУПАНТАМ ОТ НОЖА БЛАТНЫХ ДОНБАССА!!! ДОНБАСС-УКРАИНА!!!
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