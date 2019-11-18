Тумани, морози й шторм: в Україну прийде різке похолодання

У ніч на 19 листопада в Україні почнеться істотне похолодання. Так, температура коливатиметься в межах -4...+4°.

Вдень стовпчики термометрів у більшості регіонах не піднімуться вище +3...10°, написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, відносно тепло буде тільки в тимчасово окупованому Криму, на південному заході (Одеська область) і в західних областях. Вночі там повітря прогріється до +3...+8°, а вдень – до +11...+14°. Що стосується Закарпаття, то там очікується +16°.

"Дощі малоймовірні, однак з туманів може випадати мряка. Видимість на дорогах обмежена, уважно!" – попередила експертка.

Похолодання "Вечірній Харків"

У Києві, стверджує Діденко, 19 листопада опади також малоймовірні, однак столицю огорне туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1...+4°, в околицях Києва – 0...-2°. Днем трохи потеплішає – +5...+7°.

"Протягом тижня температура повітря буде поступово далі знижуватися. Опадів істотних не передбачається. 20-21 листопада вітер посилиться до штормових поривів. Словом, для добротної сезонної "какибеки" і білого коня Михайла трохи не вистачає якогось хоч поганенького циклону або атмосферного фронту", – підсумувала синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 листопада Укргідрометцентр оголосив I рівень небезпеки (жовтий) через те, що вночі та вранці більшість областей України накрив туман. Внаслідок цього видимість на дорогах обмежилася 200-500 метрами.

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