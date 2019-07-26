Тухле м'ясо, таргани і мухи: журналісти показали тємниці українських ринків

Журналісти показали брудні таємниці сфери громадського харчування в Україні, викривши безліч випадків антисанітарії.

Шокуючими кадрами поділилася в Facebook журналістка програми "Більше, ніж правда" Світлана Федик, яка працювала "під прикриттям" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У кадр потрапили як ринки, на яких обважують покупців і продають зіпсовані продукти, так і вуличні кафе та ресторани.

Антисанітарія на ринках Скріншот з відео

"Мухи, таргани і мурахи на кухнях кафе і ресторанів! Як на ринку покупцям "впарюють" тухле м'ясо? Хто відповість за масові отруєння українців?! Про це – наша наступна програма "Більше ніж правда". Що я тільки не робила, щоб зібрати ексклюзивний матеріал: торгувала на ринку зіпсованим м'ясом, готувала шаурму, працювала офіціантом, кухарем. Практично скрізь ми знаходили шокуючу антисанітарію!" – написала Федик.

Facebook Світлани Федик

Facebook Світлани Федик

Facebook Світлани Федик

Facebook Світлани Федик

Facebook Світлани Федик

"Дивіться! І добре думайте, де купувати їжу, щоб не втратити свої гроші і здоров'я", – підкреслила журналістка, залишивши посилання на скандальний випуск програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Союзі споживачів України" розповіли, як українців труять у кав'ярнях простроченим молоком.

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