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Тухле м'ясо, таргани і мухи: журналісти показали тємниці українських ринків

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Журналісти показали брудні таємниці сфери громадського харчування в Україні, викривши безліч випадків антисанітарії.

Шокуючими кадрами поділилася в Facebook журналістка програми "Більше, ніж правда" Світлана Федик, яка працювала "під прикриттям" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

У кадр потрапили як ринки, на яких обважують покупців і продають зіпсовані продукти, так і вуличні кафе та ресторани.

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Антисанітарія на ринках

Антисанітарія на ринках

Скріншот з відео

"Мухи, таргани і мурахи на кухнях кафе і ресторанів! Як на ринку покупцям "впарюють" тухле м'ясо? Хто відповість за масові отруєння українців?! Про це наша наступна програма "Більше ніж правда". Що я тільки не робила, щоб зібрати ексклюзивний матеріал: торгувала на ринку зіпсованим м'ясом, готувала шаурму, працювала офіціантом, кухарем. Практично скрізь ми знаходили шокуючу антисанітарію!" – написала Федик.

Тухле м'ясо, таргани і мухи: журналісти показали тємниці українських ринків

Facebook Світлани Федик

Тухле м'ясо, таргани і мухи: журналісти показали тємниці українських ринків

Facebook Світлани Федик

Тухле м'ясо, таргани і мухи: журналісти показали тємниці українських ринків

Facebook Світлани Федик

Тухле м'ясо, таргани і мухи: журналісти показали тємниці українських ринків

Facebook Світлани Федик

Тухле м'ясо, таргани і мухи: журналісти показали тємниці українських ринків

Facebook Світлани Федик

"Дивіться! І добре думайте, де купувати їжу, щоб не втратити свої гроші і здоров'я", – підкреслила журналістка, залишивши посилання на скандальний випуск програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Союзі споживачів України" розповіли, як українців труять у кав'ярнях простроченим молоком.

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Україна
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
У нас скандал. Украинские куриные яйца, поставляемые в Латвию, дешевле наших, но заражены сальмонеллой
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Це Европа!
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Зато дёшево и вкусно ((((¥
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