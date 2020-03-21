Українська добровольча армія не займається партійною політикою.

Ми допомагали і допомагаємо відстоювати Незалежність та Соборність нашої Держави, шість років воюючи проти агресії споконвічного ворога - Росії.

Але коли в тилу, на вищих державних щаблях відбувається казна-що, я вирішив висловити свою позицію.

Тут не про партії, а про Державу!

Під час великої біди люди мають гуртуватися та долати її разом.

Як споконвіків казали в Україні: "Гуртом і батька легше бити".

У ситуації із пандемією, наш народ мала б гуртувати вища державна влада.

Але, замість об’єднання українців у боротьбі із коронавірусною і кремлівською заразою, ми бачимо супердилетанство, цілковитий непрофесіоналізм, дурість, брехливість, капітулянство, дебільну кадрову політику, антинаціональні та антидержавні провокації, відродження повної влади компрадорської олігархії тощо... І кожноденний беззмістовний піар-піар-піар...

Не минуло і року, як Зеленський став президентом, а його виступи без блювотного рефлексу вже дивитися неможливо.

Бездарність з наполеонівським комплексом керує нашою Державою - тепер це доконаний факт.

І чим довше це "зелене" непорозуміння буде при владі, тим менше шансів у нас, українців, перемогти у війні як проти коронавірусу, так і проти московської імперії...

Висновок однозначний: "Зелена влада" має піти. Чим швидше, тим краще для України. #Зе_END!

P.S. Алгоритм дій простий і перевірений, конституційний та мирний: державницькі політичні партії, громадські організації, активісти об’єднуються під прапором Національної ідеї - ідеї державності української нації; пропонують суспільству концепцію і конкретну програму побудови Держави, персоналізовану урядову команду, і шляхом акцій громадянської непокори та прямої дії змінюють владу.

І головне, беруть на себе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!

Щоб знову не було так, як завжди: одні ризикують всім - життям, здоров’ям, свободою, а інші приходять до влади і паразитують на поті та крові українців...

Честь маю.

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