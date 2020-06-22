Цивільна дружина Мангера підтримала в мережі невтішні відгуки про загиблу Гандзюк і поспішила виправдатися
Цивільна дружина глави Херсонської облради Владислава Мангера, якого заарештували у справі про вбивство Катерини Гандзюк, Інна Прокоф'єва публічно подякувала користувачів Facebook, які заявили, що активістка сама винна в нападі.
Про це повідомив блогер Іван Оберемко в Facebook. Він додав скріншоти коментарів з мережі. Так, вона написала "Спасибі за позицію" у відповідь на коментар користувача з ніком Слава Пориваєв "Як ви дістали. Облили, значить було за що".
"Тим часом дружина Мангера публічно "дякує за позицію" людей, які говорять, що Катя Гандзюк сама винна, що Мангер замовив облити її кислотою (Мангера підозрюють в замовленні нападу на Катерину Гандзюк – Ред.)", – зазначив блогер.
Facebook Івана Оберемко
Відзначимо, що Прокоф'єва в коментарях також підтвердила, що перебуває з Мангером у цивільному шлюбі – за її словами, вони разом живуть 10 років.
Скріншот / censor.net.ua
Пізніше під цим же постом Прокоф'єва написала: "Дякую за позицію" не зовсім коректна відповідь з мого боку. Я так розумію, ви не визнаєте провини Владислава – ось за це спасибі!". Скріншот вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
Facebook Інни Прокоф'євої
Facebook Івана Оберемко
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спершу кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
Організатора злочину Олексія Левіна затримали в Болгарії 24 січня. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора та в СБУ. Перед цим він змінив зовнішність.
Суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна 22 лютого та розпорядився передати його Україні.
16 березня 2020 року Левіна було екстрадовано до України болгарськими правоохоронцями.
Що стосується Владислава Мангера, то йому 11 лютого 2019 року оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
15 лютого 2019 року було внесено заставу й підозрюваного голову Херсонської облради випустили із СІЗО.
27 квітня Офіс генерального прокурора України та СБУ заявили, що завершили досудове розслідування в гучній справі про вбивство Гандзюк.
Кінцевим замовником злочину було названо чинного голову Херсонської облради Владислава Мангера, а організатором вбивства – представника банди "москалів" Олексія Левіна.
25 травня стало відомо, що Левіна залишили під арештом до липня.