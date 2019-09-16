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16 вересня • оновлено в 18:55
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"Цивілізоване розлучення": Пушилін, який розмріявся про Росію, вибухнув заявою в бік України

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Ватажок "Донецької народної республіки" Денис Пушилін назвав Мінські угоди "цивілізованим розлученням" між ОРДЛО і Україною.

Скандальну заяву зробив він у Москві на зустрічі з "інтелігенцією". Відповідний сюжет показав один із сепаратистських каналів.

"Мінські угоди, можна говорити, що це просто цивілізоване розлучення між Донбасом і Україною", – висловився Пушилін.

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Пушилі назвав Мінські угоди "цивілізованим розлученням" з Україною

Пушилі назвав Мінські угоди "цивілізованим розлученням" з Україною

112 Україна

На цій же зустрічі вн також запевнив, що "республіка" має увійти до складу РФ на правах "федеративного округу". За словами ватажка терористів, цього нібито хоче більшість жителів Донбасу.

"Інтеграція ОРДЛО в РФ прописана і в Мінських угодах, там є пункт про транскордонне співробітництво", – вибухнув він.

Відзначимо, раніше Пушилін вже на раз заявляв, що "ДНР" своїм прагненням увійти до складу Росії нібито виконує Мінські угоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Пушилін "дерибанить" гуманітарну допомогу, яку Росія час від часу поставляє на окупований Донбас.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Донбас
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Смешно читать. Что такое пушилин и какое он имеет мнение мы всё знаем. Болванчик тупо повторяет всё что ему скажет масквабад. Интересно он "интеллигенции" предложил акции ммм или нет?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кічук Сергій, Посмейся так же, как 2014 над Крымом. Украинцы вообще весёлый народ
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Ну он прав ни кто ни хочет жить в убогом свинарнике .
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Ну он прав ни кто не хочет жить в убогом свинарнике ….
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