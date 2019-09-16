"Цивілізоване розлучення": Пушилін, який розмріявся про Росію, вибухнув заявою в бік України

Ватажок "Донецької народної республіки" Денис Пушилін назвав Мінські угоди "цивілізованим розлученням" між ОРДЛО і Україною.

Скандальну заяву зробив він у Москві на зустрічі з "інтелігенцією". Відповідний сюжет показав один із сепаратистських каналів.

"Мінські угоди, можна говорити, що це просто цивілізоване розлучення між Донбасом і Україною", – висловився Пушилін.

Пушилі назвав Мінські угоди "цивілізованим розлученням" з Україною 112 Україна

На цій же зустрічі вн також запевнив, що "республіка" має увійти до складу РФ на правах "федеративного округу". За словами ватажка терористів, цього нібито хоче більшість жителів Донбасу.

"Інтеграція ОРДЛО в РФ прописана і в Мінських угодах, там є пункт про транскордонне співробітництво", – вибухнув він.

Відзначимо, раніше Пушилін вже на раз заявляв, що "ДНР" своїм прагненням увійти до складу Росії нібито виконує Мінські угоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Пушилін "дерибанить" гуманітарну допомогу, яку Росія час від часу поставляє на окупований Донбас.

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