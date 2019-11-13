Головна Новини
13 листопада • оновлено в 22:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Цинічно використовують": Баканов зізнався, що є вірянином РПЦ в Україні

4.4т
Читати матеріал російською

Глава СБУ Іван Баканов зізнався, що є прихожанином РПЦ в Україні (раніше УПЦ МП).

Про це друг президента України Володимира Зеленського розповів в інтерв'ю "Главкому", зазначивши, що вірить у бога.

"Ходжу до Свято-Введенського монастиря. Цей храм належить до Московського патріархату, якого насправді не існує і який видумали політики для поділу на своїх та чужих, цинічно використовуючи віру у політичних ігрищах", – заявив Баканов.

Новини
"Дратує саботаж": Баканов розповів про проблеми в СБУ

"Я не можу собі уявити, щоб на небесах існував розподіл для вірян церков із Томосом і тих, хто ходить до інших храмів. Я можу помолитися і в синагозі, і в мечеті – людина йде до Бога, а не до патріархату", – додав він.

Предстоятель РПЦ в Україні (раніше УПЦ МП) митрополит Онуфрій і глава СБУ Іван Баканов

Предстоятель РПЦ в Україні (раніше УПЦ МП) митрополит Онуфрій і глава СБУ Іван Баканов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" розкрили правду про конфлікт глави СБУ Івана Баканова зі своїм колишнім заступником Владиславом Бухарєвим.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Іван Баканов
Місце
Україна
Теги
УПЦ МП Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
99
6
Смішно
0
Цікаво
25
Сумно
19
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
белая овца в стаде черных?) а ну марш в синагогу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
От про сінагогу вірю.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шевченко Николай
Шевченко Николай
Разница в том, что некоторые священники давно опозорили свою церковь. Дорогие машины, элитные дома, дачи, яхты, дорогие часы и элитный алкоголь. Иисус в шоке от них. Я не хочу ходить в такую церковь. Особенно, если они благославляли убийство украинцев.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги