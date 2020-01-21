За Зеленського кількість бойових втрат українських воїнів за січень, у порівнянні з тим самим періодом за 2019 рік, зросла майже удвічі.

Січень 2019 року - шість загиблих воїнів від обстрілів, інші втрати були небойові( хвороби, суїциди, необережне поводження зі зброєю).

Січень 2020 року і місяць ще не закінчився - десять загиблих від обстрілів та підривів на ворожих мінах.

Це страшна статистика наочно показує ціну капітуляції і позиції "просто перестать стрелять".

В обох січнях оголошували перемир'я та припинення вогню, але у 2019 році ЗСУ проводили більш активні дії та жорстко відповідали на обстріли ворога, придушуючи його вогневу активність. Тоді, російським найманцям треба було ризикувати щоб заробити копійчину.

Зараз ситуація помінялась і українське керівництво прийняло рішення іти на зближення з агресором та його умиротворення.

Кількість загиблих та поранених внаслідок бойових зіткнень зросла.

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