Цілували в лоб: на Херсонщині сотні людей попрощалися з померлою від коронавірусу медсестрою

Померла від коронавірусу в місті Олешки Херсонській області 67-річна медсестра могла заразити COVID-19 ще сотні земляків.

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Оскільки діагноз підтвердили вже посмертно, а до того вона спілкувалася з багатьма колегами, та й на похорон жінки прийшло безліч людей, які, прощаючись, "цілували її в лоб", розповів у коментарі InfoResist радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.

За його словами, в один із робочих днів медсестра відчула себе зле, проте продовжувала працювати. Після погіршення самопочуття її госпіталізували – з пневмонією, від ускладнень якої жінка і померла. І тільки через деякий час до лікарні прийшли результати померлої на наявність коронавірусу, які виявилися позитивними.

"І на похорон медсестри прийшло безліч її колег, які цілували померлу в лоб, тож могли заразитися", – сказав Ковальов.

Крім цього, додав він, головна лікарка медустанови, в якій померла жінка, опісля відвідувала сесію райради і вела тісні контакти з депутатами і чиновниками району, "дружньо обіймаючись".

Пізніше у неї теж з'явилися перші симптоми, схожі на коронавірус. Зараз медикиня перебуває на самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з пандемією COVID-19 в Херсонській області з 2 квітня ввели додаткові заходи щодо недопущення розповсюдження інфекції – встановлюються блокпости, оглядаються автомобілі, дезінфікуються місця, де перебували заражені люди.

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