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Циклон змістився: в Україні оголошене штормове попередження

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В Україні 4-5 січня в результаті переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та у Криму очікується ускладнення погодних умов.

Про це попереджає Укргідрометцентр. Так, удень 4 січня очікується сніг, місцями з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, приріст сніжного покриву 15-20 сантиметрів.

У південній частині, у східних і Дніпропетровській областях спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25 м/с.

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До -13 і снігопади: синоптики уточнили прогноз погоди на Різдво

Циклон змістився: в Україні оголошене штормове попередження

Інформатор

У ніч на 5 січня погодні умови повинні покращитися, а вдень опади і зовсім припиняться.

Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура коливатиметься близько нуля, з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5... +8 градусів.

Циклон змістився: в Україні оголошене штормове попередження

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

  • На різдвяні вихідні, з 5 по 7 січня, на українців чекає морозна погода з невеликим снігом. А ось уже після Різдва висока ймовірність сильних снігопадів.

  • Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019 й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.

  • Водночас синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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