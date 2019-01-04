Циклон змістився: в Україні оголошене штормове попередження

В Україні 4-5 січня в результаті переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та у Криму очікується ускладнення погодних умов.

Про це попереджає Укргідрометцентр. Так, удень 4 січня очікується сніг, місцями з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, приріст сніжного покриву 15-20 сантиметрів.

У південній частині, у східних і Дніпропетровській областях спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25 м/с.

Інформатор

У ніч на 5 січня погодні умови повинні покращитися, а вдень опади і зовсім припиняться.

Нагадаємо, що в Європі на Різдво температура коливатиметься близько нуля, з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5... +8 градусів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :