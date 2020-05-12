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12 травня • оновлено в 06:28
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Ці меблі були в кожного! Інтер'єр квартири часів СРСР викликав ностальгію в мережі

2.7т
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У мережі показали архівне фото радянської квартири 80-х років, з характерним інтер'єром, обставленої типовими меблями.

Знімок викликав ностальгію в користувачів. Його опублікували на сторінці "Історичні фото" в Twitter (щоб подивитисядоскрольте сторінку до кінця).

Як відомо, житло того часу – радянські "хрущовки" – було малогабаритним, а меблі в період дефіциту в СРСР не відзначалися різноманітністю. Так, у багатьох квартирах стояли однакові дивани, крісла, столи, серванти, а на стінах традиційно висіли килими.

"Фото зі смаком, кольором і запахом", "Так! Так і було, диван був таким жахливим, що набагато зручніше було сидіти на підлозі!", "Це тільки зал, а ще є спальня, кухня і служби. Жили в такій до 2000. До речі, досі сниться квартира. Всяке було, але не так вже й погано", – пишуть під фото.

Інтер'єр квартири часів СРСР

Інтер'єр квартири часів СРСР

twitter.com/HistoryFoto

Зазначимо, типові меблі стали масово з'являтися в СРСР в 60-ті роки, коли комунальні квартири стали розселяти і сім'ї з'їжджали в хрущовки. "Квадратні" меблі добре вписувалася в тісні радянські квартири.

Проєктуванням меблів в СРСР займався "Всесоюзний проектно-конструкторський та технологічний інститут меблів", який, по суті, копіював досягнення європейських країн.

Ці меблі були в кожного! Інтер'єр квартири часів СРСР викликав ностальгію в мережі

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядала "палиця для селфі" з СРСР: архівне фото.

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Автор
Аліна Мельник
Теги
фотографии Історія квартира СРСР
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Комментарии на сайте не модерированы
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Не знаю у меня такой мебели не было была испанская у меня родители были партийными деятелями
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