Центр світового православ'я вже не у Москві, – Клімкін
Павло Клімкін заявив, що Москва перестала бути центром світового православ'я. 24 канал
У День хрещення Русі-України колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що Москва перестала бути центром світового православ'я, а його оновлення має початися саме у нашій державі.
Своїми думками з цього приводу дипломат поділився на особистій сторінці у Facebook, наголосивши, що останні кілька років стали вирішальними у зміні векторів релігійного розвитку.
"Пам'ятаєте, як раніше на річниці хрещення приїжджали російські "десанти", як начебто "почесні гості" з метрополії до напів колонії. Це було всього декілька років тому, а зараз центр світового православ'я вже не у Москві. І, до речі, оновлення світового православ'я, яке дуже необхідне зараз, теж має початися з нас", – переконаний Клімкін.
Він також додав, що у час пандемії українське та російське православ'я продемонстрували, яка цивілізаційна прірва знаходиться між ними.
"Ми, як два різних світи: у Росії багато представників церкви не хотіли навіть зважати на загрози здоров'ю вірян на початках пандемії, якесь тотальне середньовіччя, а в нас зовсім навпаки. Я великий прихильник релігійної свободи, але в цей день можна помріяти і про єдину православну церкву в Україні, ну і, звісно, будь-яким мріям потрібна допомога", – написав ексочільник МЗС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 липня в Україні традиційно відзначають День хрещення Русі. Згідно з переказами, в цей день у 988 році князь Володимир прийняв нову віру і повернувся до Києва, щоб охрестити весь свій народ.
У ПЦУ зазначили, що через пандемію 1032-гу річницю хрещення Русі відзначатимуть без Хресної ходи та паломництва вірян у Київ.
Зі святом українців привітав п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Він наголосив, що День хрещення Русі важливий для всіх українців, незалежно від віри.
Також політик зазначив, що Україні, яка має багатовікову християнську історію, знадобилася тисяча років, аби здобути власну помісну православну церкву.