"Це все Горбачов вигадав": у "ДНР" показали "радості русского міра"

В окупованій Макіївці Донецької області 15 березня пасажири півтори години під дощем чекали рейсовий автобус, але водій їх проігнорував.

Як пише в Twitter користувач з ніком Necro Mancer, водій автобуса вирішив завантажити в автобус "зайців".

"Макіївка, 15 березня - півтори години під дощем, щоб напівпорожній автобус завантажив "зайців" за найближчим рогом. "Русскій мір ", - пише він.

Можливо, таким чином водій вирішив підзаробити на безбілетниках і залишити гроші за проїзд собі.

На відео, опублікованому користувачем, пасажири, які все ж заздалегідь купили квитки, обурені подібною грубою поведінкою водія.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше комбат заявив про розлад в "армії "Л/ДНР".