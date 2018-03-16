"Це все Горбачов вигадав": у "ДНР" показали "радості русского міра"

В окупованій Макіївці Донецької області 15 березня пасажири півтори години під дощем чекали рейсовий автобус, але водій їх проігнорував.
Як пише в Twitter користувач з ніком Necro Mancer, водій автобуса вирішив завантажити в автобус "зайців".
"Макіївка, 15 березня - півтори години під дощем, щоб напівпорожній автобус завантажив "зайців" за найближчим рогом. "Русскій мір ", - пише він.
"Це все винен Горбачов - палісадники вирубав, тепер Т1 хуяріт" # Макіївка , 15/03/18: півтори години під дощем, щоб напівпорожній автобус завантажив "зайців" за найближчим рогом # русскіймір pic.twitter.com/s9mj6Vi77R- Necro Mancer (@ 666_mancer) 16 березня 2018 р
Можливо, таким чином водій вирішив підзаробити на безбілетниках і залишити гроші за проїзд собі.
На відео, опублікованому користувачем, пасажири, які все ж заздалегідь купили квитки, обурені подібною грубою поведінкою водія.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше комбат заявив про розлад в "армії "Л/ДНР".