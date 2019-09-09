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10 вересня • оновлено в 06:41
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/ Суспільство

"Це все фотошоп!" Захарову рознесли за брехню щодо Донбасу

11.6т Читати матеріал російською

У мережі рознесли звіт щодо обстрілу на Донбасі, який надала офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

У Facebook вона розмістила матеріали, на яких нібито показано кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі з боку ЗСУ й терористів "Л/ДНР".

Захарова посилалася на звіт моніторингової місії ОБСЄ в Україні, проте ніяких документів або посилань в публікацію не закріпила.

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Повна брехня, тільки без Марії Захарової

"Наводжу дані, підготовлені на основі інформації моніторингової місії ОБСЄ в Україні за кінець липня – середину серпня 2019 року. Про процентне співвідношення часто говорив Сергій Лавров (глава МЗС РФ). Тепер це можна побачити на інфографіці. Це вже не тенденція, а система", – написала в мережі вона.

Звіт від Захарової

Звіт від Захарової

Facebook

Під постом Захаровій написали, що її дані – фейк і зажадали надати офіційний звіт ОБСЄ.

"Марія Захарова як почала лаврать, так лаврьот не перестаючи", "А посилання на першоджерело можна? Якщо це дані ОБСЄ, то на їхньому сайті це теж має бути", "Я бачив дані ОБСЄ. Там все навпаки", "Черговий фейк. Уважно читайте звіт і не пишіть неправду", "А докази є (звіт ОБСЄ, наприклад)? Або достатньо подивитися на відфотошоплену діаграму?", "А ви нам для наочності продемонструйте, будь ласка, наочні графіки обстрілу Грозного (та й усієї Чечні в цілому) окупантами з Москви і борцями за незалежність. Так би мовити для розуміння картини", "Це вам не Грозний із землею рівняти", – писали в мережі.

"Це все фотошоп!" Захарову рознесли за брехню щодо Донбасу

Скріншот

"Це все фотошоп!" Захарову рознесли за брехню щодо Донбасу

Скріншот

"Це все фотошоп!" Захарову рознесли за брехню щодо Донбасу

Скріншот

"Це все фотошоп!" Захарову рознесли за брехню щодо Донбасу

Скріншот

"Це все фотошоп!" Захарову рознесли за брехню щодо Донбасу

Скріншот

"Це все фотошоп!" Захарову рознесли за брехню щодо Донбасу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Захарова влаштувала істерику через ігнорування Польщею президента Володимира Путіна.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Теги
соцмережі Донбас
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Махов Макс
Махов Макс
Снова лошадку Машку, конюшни гебельса Лаврова, мордой в овес ткнули. Ну как всегда, чоооо. Бгггггаааа
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Антошин Денис
Антошин Денис
Диванные воины "разнесли" Захарову. Ну надо же! Плохо, что она не разместила ссылку на сайт ОБСЕ, но не ленивый зайдет на сайт и посмотрит
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Махов Макс
Махов Макс
Антошин пенис, а там всё наоборот, пачемута. Так что делать-то? Копыта к*цапав рубать или хвасты? Бгггггаааа
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Виня Ксения
Виня Ксения
Этот высер от Захаровой специально для ватной аудитории рф и ордло. Такие люди не обладают критическим мышлением и проверять ее фейк не будут, а просто схавают. В кремле прекрасно это знают.
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