''Це важкий хрест, не очікував'': Епіфаній висловився про новий статус

Глава єдиної Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що статус предстоятеля для нього дуже відповідальний.

"Для мене це важкий хрест, несення якого було покладене мені на плечі під час обрання у Святій Софії Київській 15 грудня цього року. Я не очікував, що Господь покладе мені на плечі таку велику відповідальність за вже єдину помісну Українську православну церкву в моєму такому молодому віці", — сказав він в інтерв'ю ZIK.

Епіфаній підкреслив, що ми живемо в такий важливий історичний час, про який, напевно, мріяли багато поколінь.

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"Ми говоримо про 332 роки анексії Російською церквою Київської митрополії. Але цей процес, напевно, триває вже понад тисячу років. А тих, хто хотів бачити єдину Українську православну церкву, було вже багато поколінь", — додав він.

Митрополит підкреслив, що на його долю випало втілити це в життя. "Ми не очікували, що отримаємо у цьому році такий великий подарунок", — завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 грудня об'єднавчий Собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія на пост предстоятеля автокефальної Православної церкви України.

OBOZREVATEL опублікував найзначніші факти його біографії.

Епіфаній повідомив, що після отримання Томосу від Вселенського Патріарха збирається одразу сформувати керівні органи.