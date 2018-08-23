"Це стагнація": названі ключові проблеми української школи

Українська освіта перебуває у стадії застою. Це видно і зі стагнації молоді, і з розвитку демографічної ситуації, і за результатами ЗНО, які знижуються з року в рік.

Про це у ефірі ObozTV заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, народний депутат України (БПП) Олександр Співаковський. За його словами, замість планованої гуманізації освіти відбулася її гуманітаризація, що призвело до втрати численних українських досягнень.

"Ми бачимо це за базовим рівнем математичної освіти, ми бачимо зниження базових складових підготовки наших дітей - це математика, фізика, хімія, біологія", - пояснив Співаковський.

Депутат визнав, що є і позитивні результати, наприклад, Україна вперше відходить від авторитарної моделі навчання у школах і перетворює дитину на суб'єкт освітнього процесу. Але він акцентував увагу на тому, що вкрай важливо не втратити за гуманізацією необхідний баланс.

"Бо якщо ми так зробимо в початковій шкільній ланці, а потім і в середній, наприклад, що тільки 1% дітей піде у виробничо-математичну освіту, то Україна ніколи не буде у списку топ-країн, бо не буде фахівців, які працювали б у ракетній, оборонній, космічній галузях", - заявив Співаковський.

Раніше в ефірі ObozTV голова правління ГО "Громадський контроль захисту прав споживачів" Влада Миронова розповіла, скільки коштує зібрати дитину до школи цього року.

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