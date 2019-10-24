"Це "совок"! Бурмака висловилася про скандал із хором Верьовки у "Кварталі 95"

"Цькування" українцями у мережі Національного хору України імені Верьовки за їхній скандальний виступ у гумористичній програмі студії "Квартал 95" – ознака "совка".

Про це заявила українська співачка Марія Бурмака в ефірі програми "Сніданок з 1+1". Співачка зізналася, що виступ хору їй теж не сподобався (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я дізналася про все із дзвінка журналістів наступного дня. У мене одразу промайнуло моє дитинство, цей могутній хор, як я ходила на концерти... Звісно, мені номер не сподобався, бо є такі теми, на які не варто жартувати", – сказала вона.

Марія Бурмака висловилася про скандал із хором Верьовки у "Кварталі 95"

Водночас вона засуджує співвітчизників за те, що своїм обуренням вони вмить перекреслили всі заслуги могутнього колективу.

"Слухала інтерв'ю керівника, це, напевно, була помилка. Вони отримали якийсь гонорар, але, наскільки я розумію, це не була готівка. Вочевидь, держрозрахунок, що також іде в касу. Але в мережі почали просто перекреслювати хор. Взяти і топтати великий колектив, кидати камінням – я проти цькування взагалі. Бо це і є "совок", – підсумувала Бурмака.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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