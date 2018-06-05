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Роман Кулик
Роман Кулик
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Це серйозна втрата для всієї країни

1.8т

Ніякі події останніх двох тижнів не нагрузили мене так, як новина про смерть Леоніда Кантера. Найближче середовище підтверджує версію самогубства - зараз безглуздо й некоректно гадати чому. Хоч і важко уявити, що могло надломити людину, яка бігала з камерою по ДАПі, щоби відзняти матеріал для документалки.

Але гостро відчувається пустка втрати - як для кінематографу, який почав ставати на ноги і давав Кантеру кращі можливості для розвитку в сфері (а це була лише одна грань його діяльності), так і для країни - бо його реальний та нереалізований внесок у посилення українськості й наповнення культури важко переоцінити.

Новини
Все старательно закрывают глаза на происходящее в России

Стрічки Кантера/Яснія "Добровольці Божої Чоти" та "МІФ" - це найкраще, що зняли про російсько-українську війну. Як технічно, так і по закладених смислах. Особливо "МІФ". Після його перегляду жартував, що дует Кантера і Яснія варто замкнути на студії, кожен рік давати по кількадесят мільйонів і повну творчу свободу для клепання подібних картин - ефект був би в стократ більший за всю роботу Мінінформ.

А усвідомлення, що Кантер уже не зніме жодного фільму - тупо вбиває. Трагедія для сім'ї та серйозна втрата для всієї країни.

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Автор
Роман КуликРоман Кулик
Особа
Леонід Кантер
Місце
Україна
Об'єкт
смерть
Джерело
Джерело:Facebook Романа Кулика
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