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4 січня • оновлено в 14:07
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"Це дика дикість!" Блогер розповів про жебрацькі свята в окупованому Донецьку

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Святкування Нового року на центральній площі окупованого Росією Донецька "нагадувало дешеве кіно-реквієм про життя колишнього мільйонера, який пр*срав своє життя".

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Фашик Донецький. За його словами, місто, де проходив чемпіонат Європи з футболу "Євро 2012" нагадує "нафарбованого бомжа в дірявому халаті зі стразиками", проспекти прикрашені по-жебрацькому, в цілому видовище гнітюче.

"Атмосфера святкування Нового року в окупації – це окремий п*здець: з екранів ватовізора незрозумілі клоуни розповідали казки про якісь перспективи і про перемоги динири. Видовище гнітюче, як ніби безногий розповідає про те, як він виграє забіг на 800 метрів у болта. Місто, де проходив "Євро-2012", нагадує нафарбованого бомжа в дірявому халаті зі стразиками або життя колишнього мільйонера, який тупо пр*срав своє життя. Наче донеччанам говорили – пий, блюй, Новий рік відзначай", – розповів блогер.

Новий рік у Донецьку

Новий рік у Донецьку

Комсомольська правда

За його словами, привітання ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна і президента РФ Володимира Путіна, які показали по телевізору, – це взагалі "реальна дика дикість".

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"В одного ботоксом морда запливла, у другого жиром, один обіцяє побудувати космодром у Макіївці, а другий просто *бн*тий наглухо дід. Мало того, в Донецьку навіть були салюти! Нах*я пускати салют у місті, де на звук жителі відрізняють виліт 120 і 122 мм гармати? Це як мінімум тупо. Але то таке, головне, щоб на це бабло списати, інше неважливо", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами донецького блогера Фашика Донецького, святкування Нового року в окупованому Росією Донецьку на сім'ю з чотирьох осіб обійшлося в середньому по 2 тисячі гривень або 5 тисяч рублів.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Фаш*к Донецький Володимир Путін Денис Пушилін
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР"
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Фашик? В этом вся суть окраинства. У них уже фашики - блогеры. Ну-ну... Правильным путем идете товарищи...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
О то что я вижу в ютубе что люди гуляют так как и везде,это у меня обман зрения или какой то блогер то ли сказал если видел,толи ляпнул отсебятину приснившеюсю с бадуна,важнее что бы обос танисал
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Действительно - ничего не заблёвано, бутылками пустыми не загажено. Не по усpаински это!...
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Великий Кормчий, макака, блюёшь из своей балалайни на киевском сайте, в Донецк троллей на подвал могут определить
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