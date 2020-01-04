Святкування Нового року на центральній площі окупованого Росією Донецька "нагадувало дешеве кіно-реквієм про життя колишнього мільйонера, який пр*срав своє життя".

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Фашик Донецький. За його словами, місто, де проходив чемпіонат Європи з футболу "Євро 2012" нагадує "нафарбованого бомжа в дірявому халаті зі стразиками", проспекти прикрашені по-жебрацькому, в цілому видовище гнітюче.

"Атмосфера святкування Нового року в окупації – це окремий п*здець: з екранів ватовізора незрозумілі клоуни розповідали казки про якісь перспективи і про перемоги динири. Видовище гнітюче, як ніби безногий розповідає про те, як він виграє забіг на 800 метрів у болта. Місто, де проходив "Євро-2012", нагадує нафарбованого бомжа в дірявому халаті зі стразиками або життя колишнього мільйонера, який тупо пр*срав своє життя. Наче донеччанам говорили – пий, блюй, Новий рік відзначай", – розповів блогер.

Новий рік у Донецьку Комсомольська правда

За його словами, привітання ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна і президента РФ Володимира Путіна, які показали по телевізору, – це взагалі "реальна дика дикість".

"В одного ботоксом морда запливла, у другого жиром, один обіцяє побудувати космодром у Макіївці, а другий просто *бн*тий наглухо дід. Мало того, в Донецьку навіть були салюти! Нах*я пускати салют у місті, де на звук жителі відрізняють виліт 120 і 122 мм гармати? Це як мінімум тупо. Але то таке, головне, щоб на це бабло списати, інше неважливо", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами донецького блогера Фашика Донецького, святкування Нового року в окупованому Росією Донецьку на сім'ю з чотирьох осіб обійшлося в середньому по 2 тисячі гривень або 5 тисяч рублів.

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