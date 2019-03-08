"Це не наш Богдан!" На похоронах юного захисника України сталася НП

Батьки загиблого в зоні ООС на Донбасі Богдана Слободи на похоронах не змогли впізнати тіло 21-річного українського військового.

Як передає "Варта 1", під час відспівування в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові мати стверджувала, що "це не наш Богдан" і в труні нібито лежить тіло невідомого чоловіка.

Незабаром їй стало погано і жінці викликали "швидку". Тіло відвезли в морг і пізніше мати і батько загиблого все ж впізнали свого сина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно а Донбасі також загинув ще один юний боєць ЗСУ. 19-річний хлопець відправиться на фронт, не розповівши про плани своїм близьким.

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