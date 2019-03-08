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"Це не наш Богдан!" На похоронах юного захисника України сталася НП

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Батьки загиблого в зоні ООС на Донбасі Богдана Слободи на похоронах не змогли впізнати тіло 21-річного українського військового.

Як передає "Варта 1", під час відспівування в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові мати стверджувала, що "це не наш Богдан" і в труні нібито лежить тіло невідомого чоловіка.

Незабаром їй стало погано і жінці викликали "швидку". Тіло відвезли в морг і пізніше мати і батько загиблого все ж впізнали свого сина.

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"Це не наш Богдан!" На похоронах юного захисника України сталася НП
"Це не наш Богдан!" На похоронах юного захисника України сталася НП
"Це не наш Богдан!" На похоронах юного захисника України сталася НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно а Донбасі також загинув ще один юний боєць ЗСУ. 19-річний хлопець відправиться на фронт, не розповівши про плани своїм близьким.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Земля ТОБІ пухом!!!
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Бортнянський Андрій
Бортнянський Андрій
Герой нехай спочиває з миром! Слава таким хлопцям! Він загину в з честю! Захищаючи народ та державу! От його батькам нехай такі шмари як Марув і їм подібні глянуть в очі!
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Женщина в шоке, всякое бывает. А москалики пусть радуются, после выборов надеюсь всю шввль с Донбасса выкурят ребята. Слава Украине, женщинам удачи и любви.
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