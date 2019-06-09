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"Це моя? Не Петра Олексійовича?" Зеленський посміявся над своїм проколом: відео

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Президент України Володимир Зеленський на з'їзді партії "Слуга народу" згадав про конфуз з "вкраденої" промовою у Петра Порошенка.

Зеленський на початку свого виступу згадав про скандал, який виник під час його візиту в Брюссель, де він, згідно Twitter АП, процитував п'ятого президента України.

"Це точно моя промова? Не Петра Олексійовича? Так, точно, наша. Ми готувалися ввечері", - пожартував Зеленський.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, також напередодні Зеленський влаштував нову гарячу перепалку з журналісткою, запропонувавши взяти її в свою партію.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Партія "Слуга народу"
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