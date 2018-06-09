"Це маячня!" Українці засудили нову ініціативу Міністерства освіти

Українці виступили проти пропозиції Міністерства освіти та науки України заборонити термін "батьки" і замінити його на "рідні" в українських підручниках.
Як свідчать результати опитування на сайті OBOZREVATEL, таку ініціативу читачі видання вважають маячнею.
Так, на питання: "В українських підручниках хочуть заборонити слово "батьки": як ви ставитеся до такої антидискримінації?" більшість респондентів (64%) відповіли наступним чином: "Це маячня. Україні намагаються нав'язати "європейські цінності".
Набагато менше опитаних (17%) вибрали нейтральний варіант відповіді. "Мені все одно. Черговий галас на рівному місці", - вважають вони.
На третьому місці за кількістю тих, хто проголосував (10%), варіант із позитивною оцінкою ініціативи уряду. "Цілком справедливо, не всіх дітей виховують батько та мати", - відповів кожен десятий читач.
Ще менше респондентів (8%) упевнені, що головне - "не травмувати дітей". "Нехай забороняють", - відповіли вони.
Нагадаємо, комісія Міносвіти виявила порушення під час антидискримінаційної експертизи шкільних підручників. Зокрема, відомство вказало на те, що в книгах присутні зображення виключно повної сім'ї, що може травмувати дітей, які живуть у неповних сім'ях або виховуються іншими родичами.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні українці знайшли вихід у ситуації з ромами в Києві.
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