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13 вересня • оновлено в 01:54
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"Це майбутнє Росії!" Сенцов безжально розправився з робою в'язня: Відеофакт

1.2т Читати матеріал російською

Український режисер Олег Сенцов, який протягом п'яти років перебував у полоні і президента РФ Володимира Путіна, безжально спалив робу в'язня.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував відповідне відео.

У ролику можна побачити, як він поливає бензином одяг в'язня і прощається з нею.

Сенцов безжально розправився з робою в'язня

Сенцов безжально розправився з робою в'язня

Скріншот

"Попрощався з найненависнішою річчю на світі", – підписав він відеоролик.

Інтернет-користувачі підтримали вчинок Сенцова і акцентували увагу на тому, що та ж доля очікує Кремль.

Скріншот

Скріншот

facebook.com/oleg.sentsov

Скріншот

Скріншот

facebook.com/oleg.sentsov

Скріншот

Скріншот

facebook.com/oleg.sentsov

Скріншот

Скріншот

facebook.com/oleg.sentsov

Нагадаємо, що Олег Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодівку, вимагаючи від російських властей звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ з політичних мотивів. Однак незабаром режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

Раніше OBOZREVATEL писав про всіх 35 українців, які повернулися в Україну в результаті обміну полоненими з Росією.

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Теми
Справа Олега Сенцова Українські політв'язні в Росії Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна Київ
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
А это все про бабу Ягу,хоть сжигай ее,хоть поскачи на ней с молитвой ПТХ,по статистике 80-85%,одним не очень прекрасным утром,ты откроешь глаза в вонючей камере КПЗ,увидишь жирную краснопузую рожу,которая кастрированным голосом спросит:Кипяток брать будете? ГраНадю думаю все помнят,из героя в зрадныка превратиться,что два пальца обмочить,ну разве что игра на публику.Естати,а кто нить видел его единственный снятый хвильм?Не?Пол жизни потеряете,обязательно гляньте,только без детей.Нет,оно не 18+,думаю матершинные слова сами из не откуда будуть лететь..
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