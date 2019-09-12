"Це майбутнє Росії!" Сенцов безжально розправився з робою в'язня: Відеофакт

Український режисер Олег Сенцов, який протягом п'яти років перебував у полоні і президента РФ Володимира Путіна, безжально спалив робу в'язня.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував відповідне відео.

У ролику можна побачити, як він поливає бензином одяг в'язня і прощається з нею.

Сенцов безжально розправився з робою в'язня Скріншот

"Попрощався з найненависнішою річчю на світі", – підписав він відеоролик.

Інтернет-користувачі підтримали вчинок Сенцова і акцентували увагу на тому, що та ж доля очікує Кремль.

Скріншот facebook.com/oleg.sentsov

Скріншот facebook.com/oleg.sentsov

Скріншот facebook.com/oleg.sentsov

Скріншот facebook.com/oleg.sentsov

Нагадаємо, що Олег Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодівку, вимагаючи від російських властей звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ з політичних мотивів. Однак незабаром режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

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