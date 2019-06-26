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"Це ганьба!" Українців розгнівало перейменування проспектів Бандери і Шухевича в Києві

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Українці заявили, що суднове скасування перейменування двох проспектів Києва на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери та Романа Шухевича варто оскаржити.

Такими є результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL, участь у якому взяли понад 23,3 тисяч респондентів.

"У Києві скасували перейменування проспектів Бандери і Шухевича: як ви до цього ставитеся?" – на таке запитання пропонувалося дати відповідь.

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Ілюстрація. Шухевич і Бандера

Ілюстрація. Шухевич і Бандера

УП

Найбільше голосів (40%) набрав варіант: "Це ганьба! Треба оскаржити і повернути імена героїв!"

Другою за популярністю відповіддю (29%) стала наступна: "Це тільки початок! Реванш почався!"

Трохи менше українців (21%) навпаки підтримали повернення проспектам попередніх назв. "Ура! Нічого переписувати історію!" – відповіли користувачі.

Найменша кількість респондентів (10%) відповіли: "Мені все одно, це не найважливіше питання в країні".

"Це ганьба!" Українців розгнівало перейменування проспектів Бандери і Шухевича в Києві

Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів. Йдеться про заміну старих назв проспектів Московського та Генерала Ватутіна в рамках декомунізації в 2016-2017 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові проголосували за повернення назви проспекту Жукова, який у 2016 році був перейменований у пр. Григоренка.

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Теми
опитування ОбозревателяНовини Києва та Київської областіДекомунізація в Україні
Особи
Степан БандераРоман Шухевич
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Декомунизация
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