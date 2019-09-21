"Це фантастична українська і патріотична атмосфера": Порошенко відвідав книжковий форум у Львові

Ми робимо все, щоб збільшити кількість українського продукту для формування української ідентичності і книжковий форум у Львові є важливою складовою збереження саме українського інтелектуального простору.

Про це сказав п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час відвідання 26 книжкового форуму у Львові разом з дружиною Мариною, повідомляє сайт партії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Тут фантастична українська атмосфера. Вітаю всіх, хто приїхав сьогодні до Львова, бо ви сьогодні точно отримаєте тут величезне задоволення – я це відчуваю, і ви точно це відчуєте", – поділився враженнями від форуму Петро Порошенко.

П’ятий президент України пригадав, що в дитинстві почав читати дуже рано.

"Я дуже люблю книжки і ця любов не проходить і до тепер. Сьогодні уже перейшли на електронні книжки, уже ти можеш збільшувати шрифт, уже можеш читати вечері… Але насправді, це такий барометр, це такий тест, лакмусовий папірець того, щоб ти залишався в інтелектуальному просторі України", – зазначив він.

Петро Порошенко на книжковому форумі у Львові eurosolidarity.org

Петро Порошенко зауважив, що сьогодні на форумі можна придбати багато книжок.

"Але це не витрати, це – інвестиції, інвестиції в особистість", – сказав він.

Він також зазначив, що потрібно збільшувати кількість книжок, фільмів програм на радіо і телебаченні для формування української ідентичності.

"І ми зі свого боку робили, робимо і будемо робити все для того, щоб цих книжок, цих фільмів було більше", – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент України також відвідав ветеранський намет, де представлені книжки, авторами яких є військові, які боронили незалежність і територіальну цілісність України на сході держави.

Він особливо підкреслив важливість зберігати пам’ять про події на Донбасі і військове братерство, і саме завдяки спогадам безпосередніх учасників цих подій це стає можливим. Крім того, спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, додав він.

Петро Порошенко на книжковому форумі у Львові eurosolidarity.org

Петро Порошенко на книжковому форумі у Львові eurosolidarity.org

Петро Порошенко на книжковому форумі у Львові eurosolidarity.org

Петро Порошенко на книжковому форумі у Львові eurosolidarity.org

"Дуже важливо зараз, щоб ми не відводили і не віддавали українську землю, якими б формулами Шайнмаєра це не прикривалося. Дуже важливо зараз, щоб те, задля чого віддавали життя українські герої для того, щоб захистити українську землю і захистити українців, які проживають на Донбасі, це було першим пріоритетом держави. І для того, щоб наповнитися цим почуттям, треба було приїхати сьогодні до Львова, до ветеранського намету. Тут справжня позитивна енергія. Я думаю, що вчитися любити Україну треба саме в цих хлопців і дівчат. Треба почитати їх книжки", – сказав Петро Порошенко.

Він розповів, що обговорив з ветеранами можливість видання їх аудіо-книжок, та плани щодо створення фільмів на основі їхніх творів.

"Ключова позиція – формування національної ідентичності значною мірою формується в цьому наметі", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна згодна з умовою письмового підтвердження "формули Штайнмаєра" до зустрічі у "нормандському форматі", однак спершу на трьох ділянках фронту на Донбасі мають бути розведені війська.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!