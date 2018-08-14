"Це експеримент": батько замореної голодом дитини зробив скандальну заяву

Депутат райради Олександр Мольченко, батько чотирирічного хлопчика з Новоукраїнки Кіровоградської області, якого морили голодом, заявив, що неодноразово звертався до лікарів за допомогою, бо зауважив, що дитина схула, однак ті його ігнорували.

"Коли його зважували, він не міг самостійно стояти на ногах. Він тримався ручкою за стіну і за ваги. Робили знімок, там кишечник порожній абсолютно", - розповіла лікар Дитячої обласної лікарні, до якої потрапила дитина, передає ТСН.

Зі свого боку дільничний педіатр, яка і виявила хворого, зазначила, що батьки загородили територію біля нього, "щоб не просив і не набридав". Однак Мольченко заперечує такі звинувачення.

"Кіровоградська правда"

"Ми зверталися неодноразово до лікарів, вони ігнорували постійно. В останній рік я побачив, що дитина почала помітно худнути. Я купував, щоб підтримувати імунітет, вітаміни. Я вважаю, що це наслідок експериментів, які робила та медсестричка в тій лікарні", - розповів він у телефонній розмові із журналістами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2016 року в Києві жінка залишила двох малолітніх дітей одних у квартирі на дев'ять днів. У результаті один хлопчик помер, а його сестричка дивом залишилася жива.