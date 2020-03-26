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26 березня • оновлено в 11:57
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Карантин стане "чорним лебедем" для Зеленського – соціолог

2.6т
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Пандемію коронавірусу можна назвати "чорним лебедем" для влади Володимира Зеленського. Через карантин багато українців переосмислять як відношення до влади, так і до життя.

Такою думкою з OBOZREVATEL поділився директор центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук. За його словами, через складну ситуацію в країні українці будуть менше довіряти як центральній владі, так і місцевій.

"Судячи з усього, розкривається багато проблем різного рівня. У суспільстві вже назріває соціальна напруженість, і це відзначають у тому числі і психологи. Людям не можна довго перебувати в стресовій ситуації і це позначається. Безумовно, буде змінюватися ставлення до життя, влади", – підкреслив соціолог.

Карантин стане "чорним лебедем" для Зеленського – соціолог

Зараз багато дослідницьких центрів не можуть фізично проводити соцопитування, але Дмитро Дмитрук просить звернути увагу на фінансовий стан українців. Очевидно, що за останні 10 років співвітчизники стали біднішими і після пандемії коронавірусу їх стан кращим уж точно не буде.

"У 2009 році наша компанія проводила дослідження й ми задавали питання – скільки українець може прожити на особистих заощадженнях? Тоді середня відповідь була приблизно 2 місяці. Днями колеги опублікували аналогічне опитування, де більшість українців можуть так прожити 3-4 тижні, місяць. Це показує, що через війну на Донбасі, соціальні проблеми та все інше люди стали біднішими", – сказав Дмитрук.

Йдеться про дослідження компанії Gradus. Виявилося, що в умовах жорсткого карантину у 57% українців заощаджень вистачить на 4 тижні або навіть менше. Зокрема, близько 15% зможуть протриматися чотири тижні, близько 17% опитаних – два тижні. Майже 7% сказали, що їх заощаджень вистачить на кілька днів і менше.

Ще 16% заявили, що зможуть так прожити 1-2 місяці. А від трьох місяців до півроку в умовах жорсткого карантину зможуть витримати фінансово тільки 7,5% українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні можуть втратити роботу від 170 до 500 тисяч осіб – внаслідок економічної кризи, викликаного пандемією. Такий прогноз дав ексміністр економіки Тимофій Милованов.

  • Внаслідок пандемії в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП – впасти на 4-9%. При цьому обвал економіки може бути настільки сильним, що криза 2009 року здасться одним із найкращих сценаріїв.

  • Авіаційну галузь України без негайної допомоги держави очікує банкрутство, оскільки вона не зможе самостійно оговтатися від збитків, яких вони зазнали внаслідок пандемії. Втрати лише за перший квартал 2020 року оцінили в 10-15 млрд гривень.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Україні
Особа
Дмитро Дмитрук
Місце
Україна
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
да у володи уже этих "лебедей" на целое "лебединое озеро" наберется...одним меньше, одним больше, итог все равно один...
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