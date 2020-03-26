Карантин стане "чорним лебедем" для Зеленського – соціолог

Пандемію коронавірусу можна назвати "чорним лебедем" для влади Володимира Зеленського. Через карантин багато українців переосмислять як відношення до влади, так і до життя.

Такою думкою з OBOZREVATEL поділився директор центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук. За його словами, через складну ситуацію в країні українці будуть менше довіряти як центральній владі, так і місцевій.

"Судячи з усього, розкривається багато проблем різного рівня. У суспільстві вже назріває соціальна напруженість, і це відзначають у тому числі і психологи. Людям не можна довго перебувати в стресовій ситуації і це позначається. Безумовно, буде змінюватися ставлення до життя, влади", – підкреслив соціолог.

Зараз багато дослідницьких центрів не можуть фізично проводити соцопитування, але Дмитро Дмитрук просить звернути увагу на фінансовий стан українців. Очевидно, що за останні 10 років співвітчизники стали біднішими і після пандемії коронавірусу їх стан кращим уж точно не буде.

"У 2009 році наша компанія проводила дослідження й ми задавали питання – скільки українець може прожити на особистих заощадженнях? Тоді середня відповідь була приблизно 2 місяці. Днями колеги опублікували аналогічне опитування, де більшість українців можуть так прожити 3-4 тижні, місяць. Це показує, що через війну на Донбасі, соціальні проблеми та все інше люди стали біднішими", – сказав Дмитрук.

Йдеться про дослідження компанії Gradus. Виявилося, що в умовах жорсткого карантину у 57% українців заощаджень вистачить на 4 тижні або навіть менше. Зокрема, близько 15% зможуть протриматися чотири тижні, близько 17% опитаних – два тижні. Майже 7% сказали, що їх заощаджень вистачить на кілька днів і менше.

Ще 16% заявили, що зможуть так прожити 1-2 місяці. А від трьох місяців до півроку в умовах жорсткого карантину зможуть витримати фінансово тільки 7,5% українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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