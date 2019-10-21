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21 жовтня • оновлено в 18:45
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"Це буде смішно!" Коломойський висловився про суїцид Гонтаревої через "Квартал 95"

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Бізнесмен Ігор Коломойський позитивно оцінив номер "Кварталу 95", в якому висміяли підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

У коментарі "Настоящему времени" Коломойський зазначив, що "кварталівці" жартують над різними політиками і на їхні номери не варто ображатися чи сприймати вороже.

"Коли у людей є почуття гумору, вони спокійно все сприймають, не звертають уваги і не вважають, що це цькування. Це наше життя!" - сказав бізнесмен.

Він заявив, що зовсім не співчуває Гонтаревій, розкритикувавши результат її перебування на посади голови Національного банку України.

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"Квартал 95" висміяв підпал будинку Гонтаревої: сплив слід Зеленського

"Я співчуваю десяткам, а, може, і сотням тисяч людей, вкладникам різних банків, яких вона пограбувала. І які втратили свої гроші через курс гривні, через знищену банківську систему, які стали жебраками", - висловився Коломойський.

"Щось я не чув, щоб хтось після такого цькування застрелився або повісився. Якщо Гонтарева буде першою – це буде смішно. А якщо вона божевільна, її треба в лікарню помістити, щоб вона собі трохи підлікувала нерви і мізки" , - заявив він.

Гонтарева і Коломойський

Гонтарева і Коломойський

Як повідомляв OBOZREVATEL, колектив студії "Квартал 95" після гучного скандалу пояснив свою позицію, підкресливши, що "гумор – їхня головна зброя" і вони будуть з гордістю займатися своєю справою, "навіть якщо це не подобається деяким політикам".

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Особи
Ігор Коломойський студія "95 квартал" Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
Хор Верьовки
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Коментарі
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Смішно
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Starik Nik
Starik Nik
"Неукраїнці" коломойські-сатановскі-свинарчуки-пашинські-лозинські... українські пани.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого." (Вiд Матвiя 7:5)
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Yatsenko Alexander
Yatsenko Alexander
Про "монику-зеленских" давай пошкьите, дядю. А то весь мир уже поржал, а у нас как-то пропустили. Или все-таки немнад всеми шутит помойный кварталь ?
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