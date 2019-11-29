Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Труси перуть до стрінгів": Соколова затролила росіян через крадіжку з кораблів ВМСУ

13.1т
Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво затролила російських окупантів за розграбування українських кораблів, захоплених в Керченській протоці.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона висміяла країну-агресора за підступний вчинок, а також кремлівських пропагандистів, які намагалися його виправдати (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росія повернула наші кораблі, захоплені в Керченській протоці. Але перед цим поцупили з них все, що тільки можна: унітази, розетки, плафони і навіть білизну наших моряків. Вийшло, м'яко кажучи, не дуже гарно. По всьому світу рознісся легкий бриз гигикання. І щоб хоч якось врятувати ситуацію, російське телебачення усіма силами взялося вибілювати анус ФСБ і Андріївського прапора. Вийшло так собі", – сказала телеведуча.

Новини
"Загроза НАТО поцупила унітаз": Цимбалюк висміяв армію Росії

"Спочатку вони вирішили все перевести в жарт. Тільки вони висміюють не того, хто вкрав 19 пар ношених трусів, а чоловіка, який стежить за своєю гігієною. До речі, моряки можуть тижнями і навіть місяцями жити на судні. Я розумію, що на російському флоті, коли у моряків єдина пара трусів переться до стрінгів, її замінює камбала. Але у нас трохи по-іншому", – потужно вгамувала російських пропагандистів Соколова.

Крім того, журналістка відповіла на їдкий випад речника МЗС РФ Марії Захарової, в якому там заявила, що не бачить зв'язку між обороноздатністю українських кораблів і наявністю на них санвузлів. Соколова жартома зазначила, що Росія, судячи з таких висновків, економить на вигодах для своїх військових.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Тепер я розумію, чому у ваших солдатів такі суворі обличчя. Тому що у них д*пи зашиті! Зате яка економія брому в армії! Загалом, віджартуватися не вийшло від того, що великий російський флот мародерствував на старих іржавих українських посудинах", – продовжила тролити окупантів українка.

Також у неї викликала подив безглузда спроба агресора виправдатися за зникнення обладнання і особистих речей моряків з українських кораблів.

Новини
"Принцеси теж ..." Цимбалюк зганьбив Захарову через крадіжку унітазів із кораблів ВМСУ

"Через три дні російські слідчі зізналися, що так, деякі речі зникли, але їх не вкрали – вони згнили від вогкості. Унітаз згнив від вогкості?! Що, бл*дь?! Скільки потрібно часу, щоб згнив унітаз?! Чим ви туди ср*ли?! Чим ви своїх моряків годуєте?! Кмітливістю?" – пожартувала над росіянами Соколова.

Підсумовуючи, телеведуча ще раз нагадала про відсталість Росії та її безпринципну поведінку, озвучивши замальовку на тему того, навіщо ж країні-агресору все ж знадобилися унітази з українських військових суден.

"Навіщо росіянам унітази з наших кораблів? 21 листопада нам повернули наші кораблі, а 20 в Козьмодем'янівській школі Орловської області відкрили перший за 145 років теплий туалет. Ну, що, наші моряки – звірі якісь? Що, їм для дітей шкода? Користуйтеся, маленькі козьмодем'янівці!" – підколола окупантів Соколова.

Новини
"Недарма унітази демонтували": у мережі показали страшні реалії життя в Росії

"Плафони з буксира освітлять сцену Великого театру в Москві і "чорний лебідь" Маргарита Бздильцева-Чепрянець більше не буде влучати в око "білому лебедю" Надії Францальбуршерц-Купідон. Розетка з українського катера "Бердянськ" зробить російську атомну енергетику не без користі, а використані труси наших моряків трохи підвернуть, підберуть їм в тон піджачок з костюмерної артистів Куклачова – і вийде чудовий вихідний костюмчик для вашого президента", – публічно присоромила вона росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Повернення українських кораблів Росією
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
36
Коментарі
47
77
Смішно
42
Цікаво
9
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
За неимением возможности что либо сделать остается только верещать. Кто много лает, тот не кусается. Акт приема моторных лодок подписали, претензий нет, пошли нахрен, шавки...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Губань Сергій
Губань Сергій
Питон Каа, вот и не верещи, червяк гнойный!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петров Александр
Петров Александр
Говорят, у неё онкология. Наверняка рак мозга.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Cвыни, у вас кто-то неeбaнvтый в Дoдбoeбнe есть?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Беглов Роман
Беглов Роман
Tapasenko 0leg, скал тролль . Среди троллей есть хоть один неебанутый ?Вопрос конечно риторический.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги