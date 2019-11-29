"Труси перуть до стрінгів": Соколова затролила росіян через крадіжку з кораблів ВМСУ

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво затролила російських окупантів за розграбування українських кораблів, захоплених в Керченській протоці.

У своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона висміяла країну-агресора за підступний вчинок, а також кремлівських пропагандистів, які намагалися його виправдати (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росія повернула наші кораблі, захоплені в Керченській протоці. Але перед цим поцупили з них все, що тільки можна: унітази, розетки, плафони і навіть білизну наших моряків. Вийшло, м'яко кажучи, не дуже гарно. По всьому світу рознісся легкий бриз гигикання. І щоб хоч якось врятувати ситуацію, російське телебачення усіма силами взялося вибілювати анус ФСБ і Андріївського прапора. Вийшло так собі", – сказала телеведуча.

"Спочатку вони вирішили все перевести в жарт. Тільки вони висміюють не того, хто вкрав 19 пар ношених трусів, а чоловіка, який стежить за своєю гігієною. До речі, моряки можуть тижнями і навіть місяцями жити на судні. Я розумію, що на російському флоті, коли у моряків єдина пара трусів переться до стрінгів, її замінює камбала. Але у нас трохи по-іншому", – потужно вгамувала російських пропагандистів Соколова.

Крім того, журналістка відповіла на їдкий випад речника МЗС РФ Марії Захарової, в якому там заявила, що не бачить зв'язку між обороноздатністю українських кораблів і наявністю на них санвузлів. Соколова жартома зазначила, що Росія, судячи з таких висновків, економить на вигодах для своїх військових.

Яніна Соколова Скріншот відео

"Тепер я розумію, чому у ваших солдатів такі суворі обличчя. Тому що у них д*пи зашиті! Зате яка економія брому в армії! Загалом, віджартуватися не вийшло від того, що великий російський флот мародерствував на старих іржавих українських посудинах", – продовжила тролити окупантів українка.

Також у неї викликала подив безглузда спроба агресора виправдатися за зникнення обладнання і особистих речей моряків з українських кораблів.

"Через три дні російські слідчі зізналися, що так, деякі речі зникли, але їх не вкрали – вони згнили від вогкості. Унітаз згнив від вогкості?! Що, бл*дь?! Скільки потрібно часу, щоб згнив унітаз?! Чим ви туди ср*ли?! Чим ви своїх моряків годуєте?! Кмітливістю?" – пожартувала над росіянами Соколова.

Підсумовуючи, телеведуча ще раз нагадала про відсталість Росії та її безпринципну поведінку, озвучивши замальовку на тему того, навіщо ж країні-агресору все ж знадобилися унітази з українських військових суден.

"Навіщо росіянам унітази з наших кораблів? 21 листопада нам повернули наші кораблі, а 20 в Козьмодем'янівській школі Орловської області відкрили перший за 145 років теплий туалет. Ну, що, наші моряки – звірі якісь? Що, їм для дітей шкода? Користуйтеся, маленькі козьмодем'янівці!" – підколола окупантів Соколова.

"Плафони з буксира освітлять сцену Великого театру в Москві і "чорний лебідь" Маргарита Бздильцева-Чепрянець більше не буде влучати в око "білому лебедю" Надії Францальбуршерц-Купідон. Розетка з українського катера "Бердянськ" зробить російську атомну енергетику не без користі, а використані труси наших моряків трохи підвернуть, підберуть їм в тон піджачок з костюмерної артистів Куклачова – і вийде чудовий вихідний костюмчик для вашого президента", – публічно присоромила вона росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. Процедура передачі суден відбулася 18 листопада о 12:00 за київським часом.

З'ясувалося, що кораблі прибули у напіврозібраному стані та без бойового запасу.

Моряки заявили, що з борту забрали навіть їхні особисті речі, зокрема білизну.

Командувач ВМС Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни познімали на кораблях плафони, розетки і навіть унітази.

У ФСБ запевнили, що судна відправили у "нормальному стані".

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