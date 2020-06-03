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3 червня • оновлено в 11:31
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Трійця 2020 в "ДНР" і "ЛНР": чи будуть довгі вихідні

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На окупованих територіях Донецької області вихідний на честь свята Трійці 2020 року переноситься на понеділок 8 червня.

Отже, неробочими в так званій ДНР будуть дні з суботи до понеділка – 6, 7 і 8 червня, повідомляється на ресурсах сепаратистів.

Що стосується захоплених територій Луганської області, там вихідний на честь Дня Святої Трійці окупанти вже використали: вони перенесли його на 6 січня, щоб організувати семиденний відпочинок з 1 до 7 січня.

Тому неробочими днями на Трійцю 2020 року в так званій ЛНР будуть лише субота й неділя 6 і 7 червня.

Календар вихідних у "ДНР" на 2020 рік

Календар вихідних у "ДНР" на 2020 рік

Календар вихідних у "ЛНР" на 2020 рік

Календар вихідних у "ЛНР" на 2020 рік

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних у червні 2020 року в українців.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
вихідні свято календарь Новини ЛНР ДНР Донбас
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