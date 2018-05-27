Трійця-2018: як її відзначають в Україні

Неділю, 27 травня, християни відзначають як День Святої Трійці. Щорічно це свято випадає на 50 день після Великодня, тому друга його назва - П'ятидесятниця.

Трійця вважається однією з дванадцяти найважливіших святкових дат у православній традиції. Варто відзначити, що в цьому році і православні, і католики відзначають її в один день.

Вважається, що День Святої Трійці вирішили встановити як свято апостоли - учні Христові - на честь зішестя Святого Духа, яке їм обіцяв Ісус перед Вознесінням.

У євангельській традиції сходження Святого Духу описується як полум`я, язики якого оточили кожного з апостолів, після чого всі вони знайшли "дар мов" - стали говорити на різних, не відомих їм раніше мовах. Саме тому День Святої Трійці йменується також днем ​​народження Християнської Церкви.

У свято віруючі християни намагаються відвідати храми. Також до цього дня українці прикрашають свої будинки свіжими пагонами, зеленню і лепехою (тому Трійцю в народі ще називають "зеленим" святом).

Працювати в свято небажано. Наші предки вірили, що все, за що не візьмись на Трійцю, не принесе користі.

Не вітаються і весілля на Трійцю, церква навіть не здійснює таїнство вінчання в цей день. Однак тим, хто збирається скріпити свої стосунки узами шлюбу, слід призначити на цю дату сватання або знайомство з батьками, адже вважається, що тоді молода сім'я буде щасливою.

Крім того, на Трійцю наші предки збирали трави, щоб заготовити їх для чаїв на зиму, оскільки у свято вони наділені цілющою силою.

Понеділок після Трійці присвячений Святому Духу та називається Духів День.

З Днем Святої Трійці українців уже привітав президент країни Петро Порошенко. Він написав на своїй сторінці у Facebook відповідний пост, опублікувавши зображення ікони сучасної української художниці Наталії Курій-Максимів.

"Миру, радості, Божої милості та веселих вам свят!" - написав Порошенко.

Також до привітань приєднався прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Нехай у кожній українській родині панують добробут, затишок і гармонія", - написав він на своїй сторінці в соцмережі.

Раніше OBOZREVATEL зібрав кращі листівки, вірші й поздоровлення до дня Святої Трійці.