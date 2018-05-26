Трійця 2018: привітання та листівки

27 травня християни східного обряду відзначають одне з найбільших церковних свят - День Святої Трійці.

Сьогодні згадують подію, описану в новозаповітній книзі Діяння апостолів - зішестя Святого Духа на 11 апостолів і Богородицю, а також самого триєдиного Бога - Отця, Сина і Святого Духа.

OBOZREVATEL.UA зібрав кращі листівки, вірші та привітання до цього дня.

Вітаю з добрим святом Трійці і хочу побажати не відпускати з рук жар-птицю свого щастя, берегти лад у сім'ї, зберігати в душі світлу надію, всім серцем любити і вірити тільки у краще. Нехай у твоєму житті розкинуться широкі поля удачі і з'являться простори натхнення!

***

З Трійцею тебе вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Зеленню наповнюй дім

І завжди радій у нім!

board.lutsk.ua

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Мира нашій Україні!

***

Трійця славна вже пришла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров’я побажай

І мене не забувай!

oleg-leusenko.livejournal.com

Русалонька купається в росі.

Зілляний дух витає над полями.

Святиться вся природа у цей день.

Вітаю із Зеленими Святами!

***

Зелена неділя у батьковій хаті,

І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.

Які ми з правіку любов'ю багаті.

Зелена неділя у нас за столом.

Церковні подзвони і поля освята.

З любистку-барвінку горять три свічі.

І хата свята, і освячена м*ята,

І стіл, і на ньому пухкі калачі.

Сидять доокола і діти, і внуки,

А з ними козацькі й чумацькі пісні.

На вишитій скатерті - батькові руки,

І мамині руки - два дива святі.

І вікна в любистку, і стіни в уборах,

І гладить маленький Ісусик ягня.

В зелену неділю, неначе в Соборах, -

Довкола любові Вкраїнська рідня.

День зелений на порозі

Тож вітаннячка приймай!

Щоб не знали очі сльози,

З позитивом все сприймай!

Трійця – славне дуже свято!

Тож хай щастя буде в хаті!

***

З світлим днем тебе вітаю

Злагоди в сім'ї бажаю!

Хай на Трійцю буде свято

Добрих побажань багато!

Не працюй, а відпочинь

Збери "зелених" берегинь!

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Вітаємо Вас із прекрасним святим травневим святом Трійці! Бажаємо, щоб Ви і Ваша родина були завжди під захистом Божим! Нехай у Вашому домі буде достаток, затишок і спокій. Бажаємо Вам здоров'я, добробуту і любові!

За матеріалами: UkrMedia, Mamainfo, Портал журналістів, СТБ.