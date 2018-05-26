Трійця 2018: привітання та листівки

27 травня християни східного обряду відзначають одне з найбільших церковних свят - День Святої Трійці.
Сьогодні згадують подію, описану в новозаповітній книзі Діяння апостолів - зішестя Святого Духа на 11 апостолів і Богородицю, а також самого триєдиного Бога - Отця, Сина і Святого Духа.
OBOZREVATEL.UA зібрав кращі листівки, вірші та привітання до цього дня.
Вітаю з добрим святом Трійці і хочу побажати не відпускати з рук жар-птицю свого щастя, берегти лад у сім'ї, зберігати в душі світлу надію, всім серцем любити і вірити тільки у краще. Нехай у твоєму житті розкинуться широкі поля удачі і з'являться простори натхнення!
***
З Трійцею тебе вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Зеленню наповнюй дім
І завжди радій у нім!
board.lutsk.ua
Трійцю весело стрічай!
І Ісуса прославляй!
Щастя і добра родині!
Мира нашій Україні!
***
Трійця славна вже пришла,
Свято в хати принесла!
Сходи в церкву, не лінуйся
Із Всевишнім поспілкуйся.
Всім здоров’я побажай
І мене не забувай!
oleg-leusenko.livejournal.com
Русалонька купається в росі.
Зілляний дух витає над полями.
Святиться вся природа у цей день.
Вітаю із Зеленими Святами!
***
Зелена неділя у батьковій хаті,
І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.
Які ми з правіку любов'ю багаті.
Зелена неділя у нас за столом.
Церковні подзвони і поля освята.
З любистку-барвінку горять три свічі.
І хата свята, і освячена м*ята,
І стіл, і на ньому пухкі калачі.
Сидять доокола і діти, і внуки,
А з ними козацькі й чумацькі пісні.
На вишитій скатерті - батькові руки,
І мамині руки - два дива святі.
І вікна в любистку, і стіни в уборах,
І гладить маленький Ісусик ягня.
В зелену неділю, неначе в Соборах, -
Довкола любові Вкраїнська рідня.
День зелений на порозі
Тож вітаннячка приймай!
Щоб не знали очі сльози,
З позитивом все сприймай!
Трійця – славне дуже свято!
Тож хай щастя буде в хаті!
***
З світлим днем тебе вітаю
Злагоди в сім'ї бажаю!
Хай на Трійцю буде свято
Добрих побажань багато!
Не працюй, а відпочинь
Збери "зелених" берегинь!
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Вітаємо Вас із прекрасним святим травневим святом Трійці! Бажаємо, щоб Ви і Ваша родина були завжди під захистом Божим! Нехай у Вашому домі буде достаток, затишок і спокій. Бажаємо Вам здоров'я, добробуту і любові!
За матеріалами: UkrMedia, Mamainfo, Портал журналістів, СТБ.