Три вагони на рік! "Укрзалізницю" присоромили через шикарні умови. Фото

"Укрзалізниця" показала модернізований плацкартний вагон, ремонт якого обійшовся в 10 мільйонів гривень.

Фотозвіт з'явився на сторінці держпідприємства в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Пам'ятаєте, ми недавно обіцяли, що будемо встановлювати розетки з USB-роз'ємами? У модернізованому плакартному вагоні вони вже є. До кінця року отримаємо ще два таких вагони. У цих вагонах повністю змінений інтер'єр, встановлені нові полиці, вікна, світлодіодні світильники, система кондиціонування повітря. А ось килимів ви тут не знайдете", – зазначила пресслужба "Укрзалізниці".

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Відзначимо, в новому вагоні з'явилися також холодильник, мікрохвильова піч та кавоварка.

У Telegram-каналі Perepichka news відреагували на новації в українських потягах, обурившись темпами змін: "Зараз ремонтується всього по 3 вагони на рік. Тобто, всі потяги оновляться через 70 років. Майбутнє вражає".

"Укрзалізниця" показала новий вагон за 10 млн Пресслужба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" показала новий вагон за 10 млн Пресслужба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" показала новий вагон за 10 млн Пресслужба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" показала новий вагон за 10 млн Пресслужба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" показала новий вагон за 10 млн Пресслужба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" показала новий вагон за 10 млн Пресслужба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" показала новий вагон за 10 млн Пресслужба "Укрзалізниці"

Скріншот Telegram-канал Perepichka news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Укрзалізниці" заявили, що збираються підняти ціни на квитки, щоб почати працювати без збитків.

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