Немає таких обставин, за яких Росія поверне Крим, сказав президент РФ у фільмі Кондрашова "Путін".
Я пам’ятаю приблизно такі ж слова казав Адольф Алоізович Гітлер десь в 1938-му році після анексії Австрії, що немає таких обставин, за яких Австрія буде відокремлена від великого Третього рейху.
Це - заява президента країни-агресора, дипломати повинні висловити стурбованість. Але вся світова спільнота, світова історія показує, що такі території повертаються або військовим шляхом, або шляхом найчастіше розпадом країни-агресора.
Є ще третій шлях, і ми наразі йдемо саме цим шляхом. Це створення таких обставин, за яких країна, яка здійснила анексію, вимушена так чи інакше вийти звідти під будь-яким приводом і повернути цю окуповану територію країні-першовласнику.
Такі ситуації бувають різними: економічними, неекономічними. Але насправді мова буде йти про поглиблення санкцій і про справжній розпад російської економіки. Тільки тоді ми справді можемо говорити про повернення Криму. Наразі можливо ми пройшли півшляху.
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