У садку Запоріжжя вихователька публічно принизила дитину і не пустила в туалет: розгорівся черговий скандал

У Запоріжжі трапився кричущий випадок у дитячому садку №164 "Золотий ключик". Там вихователька не пустила 6-річного хлопчика в туалет із прогулянки. У результаті в малюка виник конфуз. Діти три дні сміялися з нього, а педагоги навіть не спромоглися припинити знущання.

Детальніше про цю історію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як дізналися батьки

Тільки на другий день після того, що трапилося, мама Юлія (прізвище та ім'я дитини ми не вказуємо на прохання батьків. – Ред.) дізналася про те, що сталося з її дитиною.

"Мені зателефонувала мама іншої дитини й запитала, чи знаю я, що трапилося з моїм сином? Я здивувалася, кажу: ні. Тоді вона й повідала, що розповідають діти. Що син попросився у виховательки в туалет на майданчику, але та не пустила, тоді йому довелося побігти в кущі і все зробити", – зазначила жінка.

У Запоріжжі хлопчика не пустили в туалет в дитсадку З особистого архіву мами Юлії

Вона згадує, що того дня, коли прийшла за дитиною, її не було на майданчику. Потім його вивела вихователька й повідомила, що він зробив "свої справи" в штани. Мама здивувалася, адже синові шість років – він давно вже такого не робив.

Коли прийшли додому, Юлія побачила, що спідня білизна в сина брудна, вона його переодягнула. А вночі малюк уперше за останні роки напісяв у ліжко.

"Там із мене всі сміються"

"На третій день я відвела сина в садок, на вході стояла психологиня, яка заміняла завідувачку. Вона зміряла нам температуру. Я пішла на майданчик, щоб подивитися. А тут діти стали кричати: "Ви йдете туди, де він накакав!". Я повернулася до психологині й запитала, чи знає вона, що трапилося? Та зробила здивовані очі. Пообіцяла розібратися", – згадує Юлія.

Малюк увечері не хотів нічого розповідати. "Мені набридло, з мене всі сміються", – вигукував він.

Коли з ним поговорив батько, то з'ясувалося, що дитина вже кілька днів переживає стрес через цю історію. Ніхто в дитсадку не спромігся прибрати, і щоразу на майданчику діти згадували про це.

Садок №164 "Золотий ключик" у Запоріжжі Перший Запорізький

"Ми з чоловіком вирішили перевести сина в інший заклад. Він дуже зрадів, сказав: "Ура! А то там усі сміються", – каже Юлія.

Після першого повідомлення про цю історію завідувачка стала телефонувати в місцеве видання й вимагати, щоб публікацію зняли. А психологиня пригрозила мамі, що зателефонувала в ювенальну службу поліції та поскаржилася на неї.

"За що і чому – я не знаю. Можливо, це такий метод тиску", – вважає матір.

Педагоги нічого не зробили

Голова благодійного фонду "Емоція" Злата Некрасова, яка захищає дітей і батьків у складних ситуаціях, взялася допомагати Юлії.

"Вони навіть не провели бесіду з дітьми, не пояснили, що так не можна. Всяке може трапитися. І мене дуже дивує, що психологиня заміняла завідувачку. Адже це різні сфери роботи. Думаю, потрібно перевірити документи в цієї психологині, чи може вона працювати з дітьми", – говорить Злата.

Історія дійшла до райвно, батьків запросили туди на зустріч.

За словами Некрасової, дитина також пройде обстеження у професійного психолога, щоби з'ясувати, чи отримала вона стрес. І якщо це підтвердиться, то батьки звернуться до органів.

Садок не вперше потрапляє в скандал

Це не перший скандал у дитсадку №164. Минулої весни місцева жителька, чиї вікна квартири виходять на дитячий майданчик закладу, зняла відео, як вихователька ображає малюків. Вона не могла зібрати їх в одному місці, тому стала смикати, трясти й жбурляти.

Після того, як відео потрапило в ЗМІ, поліція почала перевірку. Виховательку начебто звільнили. Але!

"Я запитала в завідувачки цього садка, коли ми туди приходили: як ви звільнили виховательку? Відповіді мені не дали. Підозрюю, що за власним бажанням. І, за деякими даними, ця жінка зараз працює в іншому садочку в нас у Запоріжжі. Виходить, що один раз вони не довели до кінця й не покарали педагога так, щоб вона не мала права підходити до дітей. Тому все і триває", – говорить Злата.