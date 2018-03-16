Три дні під снігом: Гідрометцентр попередив про "сюрприз"

Протягом трьох днів на всій території України, крім південних і південно-східних областей, йтимуть дуже сильні снігопади.

"Сніг випаде на висоту від 20 до 50 сантиметрів", -розповів "Обозревателю" начальник Національного гідрометцентру України Микола Кульбіда.

Відповідаючи на запитання, коли в Україну прийдуть сильні морози, синоптик зауважив: "Я думаю, в цій ситуації треба говорити про сильні і дуже сильні снігопади, а не про морози".

У цьому контексті він повідомив: "У період з 17 по 19 березня на всій території України, крім південних і південно-східних областей, випаде сніг". Водночас "температура повітря буде звичайною для цього періоду. Трохи похолодає - в нічні години буде до 9-14 морозу, вдень - до 2-7 градусів морозу. Але це зовсім не новина", - запевнив Кульбіда.

І додав, що на півдні і південному сході України "буде майже літо - 15 градусів тепла в денні години".

Як писав "Обозреватель", раніше синоптик Наталія Діденко повідомила про те, що в суботу та неділю, 17-18 березня, в Українуувірвуться відразу два циклони, один із яких принесе різке зниження температури, а інший - зливи і мокрий сніг.