"Як жити на 2 тисячі?" Нардепці довелося прориватися через натовп у Раді. Відео

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова прорвалася у Верховну Раду через натовп розгніваних українців.

Відео інциденту розмістили в Telegram-каналі Pavlovsky News у середу, 19 лютого (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Парламентарку перед початком комітетських слухань, присвячених сучасному стану профспілок, зустріла в коридорі група чорнобильців, які вимагали переглянути соціальні гарантії для ліквідаторів катастрофи на АЕС.

Третьякова проривалася крізь натовп чорнобильців у Раді Скріншот із відео

"Самі тисячі, сотні тисяч гребете! А нам як прожити на пенсію у 2 тисячі?" – обурилися люди. Нардепці насилу вдалося пройти далі під крики активістів.

Третьяковій довелося прориватися через натовп у Раді Скріншот із відео

Відзначимо, Третьякова є главою парламентського комітету з питань соціальної політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Корявченков втік від активістів, які протестували під будівлею Верховної Ради проти ринку землі в Україні.

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