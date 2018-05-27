Треники, окуляри і $500: розкритий показовий факт про останні роки життя Мавроді

Останні роки життя відомий "бізнесмен", засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді не шикував.

Чоловік жив на 500 доларів, які йому платив за консультації підприємець Сергій Молчанов з Ногінська, його колишній "адепт". Про це передає Sobesednik.ru.

До смерті Мавроді жив у квартирі на Комсомольському проспекті в Москві (нерухомість там коштує десятки мільйонів рублів). Однак жив досить скромно. Мінімум меблів: стіл, стілець, ліжко, лампа, порожні книжкові полиці та перекладина - підприємець завжди тримав себе в формі.

Жив махінатор один, спілкувався з "адептами" через інтернет, а на особисті зустрічі виїжджав за крайньої необхідності. З братом В'ячеславом, з яким вони побудували першу піраміду, посварився, з дружиною Оленою розлучився, ще коли сидів у СІЗО. Він нікому не довіряв.

Сергій Мавроді ZN.ua

"Це був самітник, жив у своєму власному світі та діяв відповідно до поставлених цілей. У 2011 році він допомагав шахраю, якого пристави притискали штрафами - він не виконував рішення суду, який постановив повернути гроші вкладникам", - згадує адвокат Мавроді Олександр Молохов.

Метою Мавроді було влаштувати фінансовий апокаліпсис, обрушити фінансові системи різних країн, у тому числі США.

"Він вважав, що світовий порядок несправедливий і банки - це такі ж піраміди. Ми допомагали Мавроді контактувати з Ассанжем (австралійський журналіст і телеведучий. - Ред.). Він листувався з ним і його адвокатами. Вважав, що вони з Ассанжем повинні виступити єдиним фронтом проти системи", - говорить Молохов.

Однак, судячи із зовнішнього вигляду, в останні роки Мавроді не шикував: треники, скромні окуляри з товстими лінзами, ніяких гаджетів у руках. Як зізнавався сам Сергій, він жив на 500 доларів, які йому платив за консультації підприємець Сергій Молчанов з Ногінська, його колишній "адепт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Мавроді помер 26 березня 2018 року в Москві.