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Треники, окуляри і $500: розкритий показовий факт про останні роки життя Мавроді

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Останні роки життя відомий "бізнесмен", засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді не шикував.

Чоловік жив на 500 доларів, які йому платив за консультації підприємець Сергій Молчанов з Ногінська, його колишній "адепт". Про це передає Sobesednik.ru.

До смерті Мавроді жив у квартирі на Комсомольському проспекті в Москві (нерухомість там коштує десятки мільйонів рублів). Однак жив досить скромно. Мінімум меблів: стіл, стілець, ліжко, лампа, порожні книжкові полиці та перекладина - підприємець завжди тримав себе в формі.

Жив махінатор один, спілкувався з "адептами" через інтернет, а на особисті зустрічі виїжджав за крайньої необхідності. З братом В'ячеславом, з яким вони побудували першу піраміду, посварився, з дружиною Оленою розлучився, ще коли сидів у СІЗО. Він нікому не довіряв.

Сергій Мавроді

ZN.ua

"Це був самітник, жив у своєму власному світі та діяв відповідно до поставлених цілей. У 2011 році він допомагав шахраю, якого пристави притискали штрафами - він не виконував рішення суду, який постановив повернути гроші вкладникам", - згадує адвокат Мавроді Олександр Молохов.

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Метою Мавроді було влаштувати фінансовий апокаліпсис, обрушити фінансові системи різних країн, у тому числі США.

"Він вважав, що світовий порядок несправедливий і банки - це такі ж піраміди. Ми допомагали Мавроді контактувати з Ассанжем (австралійський журналіст і телеведучий. - Ред.). Він листувався з ним і його адвокатами. Вважав, що вони з Ассанжем повинні виступити єдиним фронтом проти системи", - говорить Молохов.

Однак, судячи із зовнішнього вигляду, в останні роки Мавроді не шикував: треники, скромні окуляри з товстими лінзами, ніяких гаджетів у руках. Як зізнавався сам Сергій, він жив на 500 доларів, які йому платив за консультації підприємець Сергій Молчанов з Ногінська, його колишній "адепт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Мавроді помер 26 березня 2018 року в Москві.

Особа
Сергій Мавроді
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