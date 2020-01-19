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19 січня • оновлено в 12:22
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Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти

1.1т
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Чорні катафалки з тілами жертв катастрофи літака МАУ, в Ірані, які доставили в аеропорт "Бориспіль" у неділю, 19 січня, зробили коло на знак пам'яті про трагедію.

Кадри з машинами супроводили знімками загиблих і траурним маршем (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Авто провели зі слізьми співробітники "Борисполя", які втратили в катастрофі колег.

Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти
Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти
Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти
Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти
Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти
Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти
Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти
Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти
Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти
Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти
Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти
Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися кадри з трунами українців, загиблих в Ірані. Їх загорнули у прапори України.

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Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Теги
МАУ розбився літак
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Красивая,профессионально снятая показуха и очередные танцы на костях.
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