Остання путь жертв аварії літака МАУ: з'явилися фото траурного кортежу з висоти

Чорні катафалки з тілами жертв катастрофи літака МАУ, в Ірані, які доставили в аеропорт "Бориспіль" у неділю, 19 січня, зробили коло на знак пам'яті про трагедію.

Кадри з машинами супроводили знімками загиблих і траурним маршем (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Авто провели зі слізьми співробітники "Борисполя", які втратили в катастрофі колег.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися кадри з трунами українців, загиблих в Ірані. Їх загорнули у прапори України.

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