Траур у день протестів: Казанський звинуватив Зеленського, вказавши на важливий нюанс

Президента України Володимира Зеленського дорікнули в тому, що він оголосив днем жалоби за загиблими у пожежі в коледжі Одеси саме 8 грудня – день протестів опозиції проти капітуляції на Майдані.

Так, своєю думкою поділився в Telegram-каналі український журналіст Денис Казанський.

"В Одесі трапилася страшна трагедія. І, безумовно, день жалоби за загиблими необхідний. Але те, що цю трагедію вже намагаються використовувати в політичних цілях – огидно", – написав він.

Зеленському дорікнули через жалобу в день протестів

Казанський звернув увагу на те, що траур був оголошений лише через 4 дні після пожежі. "Чому не 6 або 7 грудня, коли вже було зрозуміло, що жертв багато? Тому що опозиційний мітинг намічений на 8-е. Ось чому", – обурився журналіст.

"Безвідносно мого ставлення до Порошенка і Зеленського, влади і опозиції. Використовувати загибель людей для спекуляцій – гидко", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 грудня Зеленський випустив терміновий указ про день національної жалоби 8 грудня заборонивши "галасливі свята і гуляння". Активісти всі ж вийшли на протест на Майдан Незалежності.

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