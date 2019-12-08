Головна Новини
8 грудня • оновлено в 19:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Траур у день протестів: Казанський звинуватив Зеленського, вказавши на важливий нюанс

4.2т
Читати матеріал російською

Президента України Володимира Зеленського дорікнули в тому, що він оголосив днем жалоби за загиблими у пожежі в коледжі Одеси саме 8 грудня – день протестів опозиції проти капітуляції на Майдані.

Так, своєю думкою поділився в Telegram-каналі український журналіст Денис Казанський.

"В Одесі трапилася страшна трагедія. І, безумовно, день жалоби за загиблими необхідний. Але те, що цю трагедію вже намагаються використовувати в політичних ціляхогидно", – написав він.

Новини
"Не варто кричати" зрада ": Пономарьов передбачив результат зустрічі Путіна і Зеленського

Зеленському дорікнули через жалобу в день протестів

Зеленському дорікнули через жалобу в день протестів

Казанський звернув увагу на те, що траур був оголошений лише через 4 дні після пожежі. "Чому не 6 або 7 грудня, коли вже було зрозуміло, що жертв багато? Тому що опозиційний мітинг намічений на 8-е. Ось чому", – обурився журналіст.

"Безвідносно мого ставлення до Порошенка і Зеленського, влади і опозиції. Використовувати загибель людей для спекуляційгидко", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 грудня Зеленський випустив терміновий указ про день національної жалоби 8 грудня заборонивши "галасливі свята і гуляння". Активісти всі ж вийшли на протест на Майдан Незалежності.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Майдан проти капітуляції" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Майдан проти капітуляції Пожежа в коледжі Одеси
Особи
Денис Казанський Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Майдан
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
5
Смішно
8
Цікаво
32
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
1) "Використовувати загибель людей для спекуляцій – гидко" - від Казанського; 2) "У неділю, 8 грудня, розбираючи завали, рятувальники виявили ще 2 тіла." - від прес-служба ДСНС. Казанському, та і іншим, краще помовчати.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А когда загубленных жизни мешали свидомому скоту скакать на майдане?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Руденко Вован
Руденко Вован
Лазарев Ярослав, вы упыри свидомых боитесь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги