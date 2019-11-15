Головна Новини
15 листопада • оновлено в 17:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Їхав на швидкості: в Одесі трамвай з пасажирами потрапив у ДТП. Фотофакт

537
Читати матеріал російською

Трамвай маршруту №7 на вул. Чорноморського Козацтва в Одесі врізався в технічний автомобіль аварійної служби енергогосподарства КП "Одесміськелектротранс". У цей момент працівники проводили ремонт контактної мережі над трамвайними рейками.

Аварія сталася з вини водія трамвая. У ДТП ніхто не постраждав. Про це розповіли в прес-службі "Одесміськелектротранс".

"Члени комісії, які виїхали на місце події, з'ясували, що водій трамвая не вибрала правильну швидкість при проходженні кривої, застосувала екстрене гальмування, але вже не змогла уникнути зіткнення з автовишкою", – відзначили на підприємстві.

Новини
У Києві польський трамвай Pesa потрапив у серйозну ДТП: опубліковані фото наслідків
Facebook Олексія Барановського

Facebook Олексія Барановського

ДТП з трамваєм в Одесі

Facebook Олексія Барановського

Facebook Олексія Барановського

ДТП з трамваєм в Одесі

Facebook Олексія Барановського

Facebook Олексія Барановського

ДТП з трамваєм в Одесі

Вагон трамвая практично не постраждав, в той час як техавтомобіль отримав істотні пошкодження.

Водій трамвая відсторонена від виконання обов'язків.

Тепер її чекають дисциплінарні санкції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, одним з фігурантів ДТП з авто і трамваєм в Києві виявився скандальний нардеп.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги