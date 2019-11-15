Їхав на швидкості: в Одесі трамвай з пасажирами потрапив у ДТП. Фотофакт

Трамвай маршруту №7 на вул. Чорноморського Козацтва в Одесі врізався в технічний автомобіль аварійної служби енергогосподарства КП "Одесміськелектротранс". У цей момент працівники проводили ремонт контактної мережі над трамвайними рейками.

Аварія сталася з вини водія трамвая. У ДТП ніхто не постраждав. Про це розповіли в прес-службі "Одесміськелектротранс".

"Члени комісії, які виїхали на місце події, з'ясували, що водій трамвая не вибрала правильну швидкість при проходженні кривої, застосувала екстрене гальмування, але вже не змогла уникнути зіткнення з автовишкою", – відзначили на підприємстві.

Facebook Олексія Барановського ДТП з трамваєм в Одесі

Facebook Олексія Барановського ДТП з трамваєм в Одесі

Facebook Олексія Барановського ДТП з трамваєм в Одесі

Вагон трамвая практично не постраждав, в той час як техавтомобіль отримав істотні пошкодження.

Водій трамвая відсторонена від виконання обов'язків.

Тепер її чекають дисциплінарні санкції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, одним з фігурантів ДТП з авто і трамваєм в Києві виявився скандальний нардеп.

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