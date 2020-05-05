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5 травня • оновлено в 11:56
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Топ-10 у Європі: Україна піднялася в рейтингу найсильніших армій світу

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Україна посіла 27 місце в рейтингу Global Firepower за сукупністю військової потужності серед 138 країн світу. При цьому серед країн Європи Україна на 9-му місці з 50-ти.

Індекс України у 2020 році склав 0,4457 (0,0000 вважається "ідеальним"). При цьому у 2019 року наша країна була на 29-му місці, передає АрміяInform.

Повідомляється, що чисельність армії України склала 250 тисяч військових, резерв – 1 млн. У складі авіації – 121 вертоліт (включаючи штурмові), 48 винищувачів, 25 штурмовиків, 32 транспортники і 76 навчальних літаків.

Топ-10 у Європі: Україна піднялася в рейтингу найсильніших армій світу

В наземні сили України входить 2 026 танків, 10 135 бронемашин, 738 одиниць самохідної артилерії, 2 040 артустановок і гармат, 430 ракетних систем.

Флот України складається з одного фрегата, 11 патрульних бойових катерів і одного тральщика (спецкорабель із можливостями установки мінних загороджень).

У топ-5 найсильніших армій світу входять США, Росія, Китай, Індія та Японія. В кінці рейтингу – Сьєра-Леоне, Суринам, Сомалі, Ліберія та Бутан.

У Європі найсильніші армії у Франції, Британії та Італії. На останні місця потрапили Словенія, Латвія та Естонія.

Топ-10 у Європі: Україна піднялася в рейтингу найсильніших армій світу

Зазначимо, що рейтинг Global Firepower враховує 55 показників, серед яких кількість зброї, військової техніки, чисельність армії, транспортна інфраструктура, військовий бюджет тощо.

Згідно зі звітом Стокгольмського інституту проблем світу (SIPRI) у 2019 році на всі армії світу витратили 1917 млрд доларів або 2,2% світового ВВП (близько 249 доларів на людину).

Топ-10 у Європі: Україна піднялася в рейтингу найсильніших армій світу

Україна за обсягом витрат піднялася з 41-го на 35 місце. Наша країна витратила у 2019 році на оборону, за даними SIPRI, 5,2 млрд доларів. Зростання з попереднім роком склало 9,3%.

Топ-10 у Європі: Україна піднялася в рейтингу найсильніших армій світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України потрапили до престижного рейтингу армій світу видання Global Firepower.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
військові рейтинг Збройні сили України
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Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
Так свиньи визжали что укро армия сильнейшая, а не одна из сильнейших
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Орлова Наталья
Орлова Наталья
Украина стала одной из самых сильных армий в Европе ещё в 2017 году! Это заслуга предыдущей власти ,а не нынешней! Слава Украине!!!!
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