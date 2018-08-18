Тонуть машини: місто на Закарпатті пішло під воду

У східні райони Закарпаття слідом за іншими регіонами України прийшли проливні дощі. Так, увечері 17 серпня потужна злива буквально затопила місто Рахів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Місцеві жителі масово діляться в соціальних мережах фотографіями наслідків стихії, що розбушувалася, - повністю затопленими вулицями і машинами, що тонуть у потоках води, повідомляє "Апостроф".

Зазначається, що злива йшла всього півгодини, але через знесену з гір деревину був перекритий потік Буркут. Вода вийшла з берегів і затопила центральну частину міста, яка розташована в низині.

Із підтоплених будинків довелося евакуювати і поселити в районну лікарню сімох жителів міста.

Гроза в Рахові "Апостроф"

Гроза в Рахові "Апостроф"

Гроза в Рахові "Апостроф"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гроза сильно затопила Львів. На вулицях міста було по пояс води. Через це у багатьох місцях утворилися величезні затори.