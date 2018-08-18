МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Тонуть машини: місто на Закарпатті пішло під воду

9.5тЧитати новину російською

У східні райони Закарпаття слідом за іншими регіонами України прийшли проливні дощі. Так, увечері 17 серпня потужна злива буквально затопила місто Рахів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Місцеві жителі масово діляться в соціальних мережах фотографіями наслідків стихії, що розбушувалася, - повністю затопленими вулицями і машинами, що тонуть у потоках води, повідомляє "Апостроф".

Зазначається, що злива йшла всього півгодини, але через знесену з гір деревину був перекритий потік Буркут. Вода вийшла з берегів і затопила центральну частину міста, яка розташована в низині.

Новини
Насувається шторм: Україну накриє негода

Із підтоплених будинків довелося евакуювати і поселити в районну лікарню сімох жителів міста.

Гроза в Рахові

"Апостроф"

Гроза в Рахові

"Апостроф"

Гроза в Рахові

"Апостроф"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гроза сильно затопила Львів. На вулицях міста було по пояс води. Через це у багатьох місцях утворилися величезні затори.

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
3
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Anti-banderos
Anti-banderos
Теперь власти скажут - и холодная централизованная вода в хохляндии не нужна.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Хохлы готовятся встречать подводные лодки Нато.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Прям сразу видно, что снимки сделаны в Европе.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги